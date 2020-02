Lørdagens Premier League-rykter

Chelsea fortsetter spissjakt, mens Barcelona vil selge tidligere Premier League-stjerne.

God morgen! Her følger de siste oppdateringene fra britiske aviser og enkelte andre medier ute i Europa.

Evening Standard siterer italienske kilder som melder om at Inter-spissen Lautaro Martínez (22) kobles til en Chelsea-overgang i sommervinduet. Blåtrøyene er til de grader på jakt etter en ny spiss, etter å ha mislykkes med å få på plass en ny målscorer i januar.

Samme avis mener likevel at Chelseas førstevalg er Lyons Moussa Dembélé (23). Også RB Leipzigs Timo Werner er også blant flere andre kandidater som vurderes.

Barcelona kan komme til å la den tidligere Liverpool-stjernen Philippe Coutinho (27) forlate klubben for «såpass lite» som 812 millioner kroner, mener Mundo Deportivo å vite.

Barcelonas jakt på sin tidligere spiller Adama Traoré (24) skal ha blitt enda mer intensivert i løpet av det siste døgnet. Daily Mail påstår at katalanerne frykter Wolverhampton-vingen kan havne i hendene til erkerival Real Madrid.

Ifølge The Guardian erkjenner West Ham-manager David Moyes at klubben kan miste midtbaneprofilen Declan Rice (21) til sommeren. Moyes omtaler 21-åringen som det beste midtbaneankeret i England

DRAR VIDERE? Declan Rice er muligens på vei bort fra et West Ham som strever nær bunne n av Premier League. Foto: Andrew Boyers (Reuters / NTB scanpix)

Daily Star hevder Manchester United leder kappløpet om å bli den neste arbeidsgiveren til Napoli-midtstopper Kalidou Koulibaly (28) til sommeren. Den ettertraktede senegaleseren kan endelig bli tilgjengelig for en overgang bort fra Serie A-klubben.

Ettersom Napoli bare ligger på 11.-plass på tabellen, ser de per nå ikke ser ut til å kvalifisere seg til europacupspill. Il Mattino har rapportert at Arsenal, Tottenham og Chelsea også skal ha vist interesse, men at Manchester United ligger best an i løypa.

Keeperplassen i Manchester United går en mer usikker framtid i møte. Det er allerede blitt spekulert i om både Sergio Romero (32) og Lee Grant (37) gir seg i klubben etter sesongen. Det vil i tilfelle gjøre førstevalget David de Gea (29) til eneste senioralternativ igjen.

Dean Henderson (22) er lånt ut fra Manchester United til Sheffield United, men ifølge Manchester Evening News er han innstilt på å bryte båndene til Old Trafford. Henderson skal ikke være interessert i en retur til eierklubben dersom han ikke satses på som førstevalg.

Arsenal skal ha hengt seg på i kampen om signaturen til Brentford- og Algerie-vingen Saïd Benrahma (24), skriver The Sun. Også Leicester meldes å ha Benrahma i kikkerten.

ESPN melder at tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger er en kandidat til å bli ny klubbpresident i Rennes.

I avdelinga for mer opplagte påstander som gis spalteplass, melder 90min om at Borussia Dortmund ikke har det travelt med å selge Jadon Sancho (19) før sommerens EM-sluttspill. Det tyske storlaget mener verdien på Sancho bare kommer til å øke etter det. Vanskelig å argumentere imot det.

Vi fortsetter med flere opplysninger som med tida har blitt ganske åpenbare: Liverpool Echo kan fortelle at det er lite sannsynlig at Liverpool tilbyr ny kontrakt til Adam Lallana (31). Midtbanespillerens avtale på Anfield løper ut til sommeren.

Calciomercato hevder at Tottenham, Burnley og Aston Villa er interessert i å sirke seg Fenerbahce-spissen Vedat Muriqi (25).

