Lørdagens Premier League-rykter

To London-klubber skal være klare for å kjempe om Real Madrid-stjernen.

The Sun sparker i gang denne lørdagen med at både Arsenal og Chelsea ser for seg en «sjokkovergang» for Isco i sommer. Real Madrid-spilleren vil i så fall koste London-klubbene 63 millioner pund, skriver avisen.

Hvis Arsenal skal ha råd til det, må de kanskje selge unna en spiller eller to også. Daily Star skriver at Pierre-Emerick Aubameyang kan havne i søkelyset til Inter - hvis Antonio Contes lag mister Lauturo Martinez i sommer.

Metro skriver at Arsenal også risikerer å miste stortalentet Bukayo Saka gratis etter neste sesong - da kontraktsforhandlingene med 18-åringen har vist seg utfordrende.

Oliver Giroud skal ha blitt tilbudt en pre-kontrakt med Lazio, men skal ha bestemt seg for å vente med å ta en endelig avgjørelse om fremtiden sin. Telegraph skriver at 33-åringen hadde interesse fra Tottenham i januar.

Daily Express mener å vite at Juventus er interessert i å hente Willian fra Chelsea i sommer. Utfordringen skal være at spilleren har store reservasjoner mot å spille under Maurizio Sarri igjen - og en overgang kan dermed avhenge av hvem som sitter i sjefsstolen i Juventus neste sesong.

Manchester United har også utfordringer med et av sine talenter. Tahith Chong vurderer sterkt en overgang til Inter Milan, skriver The Guardian. 20-åringen har ikke fått mange mulighetene under Ole Gunnar Solskjær så langt, og spiller som regel kamper for reservelaget.

Joakim Maehle skal ha gjort det klart at han hopper på en mulighet til å dra til Premier League, skriver Standard. Crystal Palace skal være interessert i den 22 år gamle dansken, som bekler høyreback-posisjonen for Genk.

Et av de heteste navnene i Premier League denne sesongen er Adama Traore. I Wolverhampton leverer han varene, men i Barcelona fikk aldri spilleren ut potensialet sitt. Det kan han nå få en ny mulighet til å endre på - for Birmingham Mail rapporterer at storklubben fra Katalonia ønsker å betale gode penger for å lokke spilleren «hjem» i sommer.

Kevin Volland har uttalt at han er interessert i en overgang til Premier League. Bayer Leverkusen-spissen sa til Sport1 at det er flere aspekter ved ligaen som appellerer, men at han holder alle mulighetene åpne. Volland var koblet til Arsenal i januar.