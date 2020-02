Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United nevnes stadig med nye navn inn, mens det spekuleres at en av Paul Pogbas største interessenter har gitt opp jakten på franskmannen. Samtidig skal den lyseblå delen av Manchester

Manchester United skal være interesserte i en sommerovergang for Wolverhampton- og Portugal-angriperen Diogo Jota. Det er Calciomercato som rapporterer de røde djevlenes ønske om 23-åringen.

Mens én spiller kan komme inn portene på Old Trafford, skulle man tro at en viss annen kan være på vei ut. Paul Pogba nevnes nemlig oftere enn nesten noen andre når det kommer til overgangsrykter. Likevel skal Real Madrid nå ha mistet interessen for franskmannen. Ifølge Marca har de kongehvite heller rettet blikket mot det 17 år gamle vidunderbarnet Eduardo Camavinga. Han imponerer for tiden stort i Rennes.

Barcelona planlegger visstnok et bud på Manchester Citys 25 år gamle midtbanespiller, Bernardo Silva. Express skriver at forespørselen fra katalaneren kan komme i sommer.

WHAT'S MY NAME: Andre Onana har ikke bare et fengende navn, men er også en knakende god keeper. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Apropos Barça; de regjerende LaLiga-mesterne skal også være villige til å slåss med Chelsea om underskriften til Andre Onana, ifølge Diario Sport. Den 23 år gamle senegaleseren vokter for tiden buret til de nederlandske semifinialisten fra fjorårets Champions League-sluttspill, Ajax.

The Athletic hevder å sitte på kunnskap om at Besiktas ikke er interessert i å benytte seg av kjøpsopsjonen på Loris Karius. Dermed returnerer den tyske keeperen til Liverpool i sommer etter to år på lån i den tyrkiske klubben.

Arsenal skal ha gjort Bayer Leverkusen-stopperen Jonathan Tah til sitt store overgangsmål, og londonerne er ifølge Bild klare til å aktivere utkjøpsklausulen til stopperen på 34 millioner pund. 24-åringen har imponert såpass på stopperplass at han spilt seg til en fast plass i den tyske landslagstroppen.

FYRTÅRN: Jonathan Tah er en ruvende skikkelse i Leverkusen-forsvaret med sine 195 centimeter. Foto: Uwe Anspach (AP)

Tidligere Juventus- og AC Milan-manager Massimiliano Allegri har antydet at han har lyst til å starte i en ny klubb innen september. Manchester United sies å være en av klubbene som holder oversikt over italienerens situasjon, ifølge Mirror.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson sier han er klar til å signere en ny kontrakt ettersom han tror på London-klubbens «gode intensjoner» på overgangsmarkedet, skriver Sky Sports.

