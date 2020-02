Lørdagens Premier League-rykter

Chelseas spanske landslagskeeper er misfornøyd med situasjonen og skal ønske seg bort for London-klubben.

Flere engelske medier melder at Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga skal ønske seg vekk fra London-klubben til sommeren. Grunnen skal være at spanjolen har mistet førstekeeper-plassen den siste tiden.

Daily Mail skriver at Frank Lampard har brutt et muntlig løfte om å fortsette med Kepa som klubbens førstevalg. Samtidig skriver Sky Sports at Lampard har uttrykt at keeperen fullt og helt er i kontroll over sin egen fremtid på Stamford Bridge.

Den engelske avisen Daily Mail rapporterer at Ole Gunnar Solskjær skal ha sendt sin personlige speider, Simon Wells, til Italia for å speide på Fiorentinas Federico Chiesa i 1-1-kampen mot AC Milan. Manchester United planlegger ifølge avisen en mulig overgang på 60 millioner pund for den 22 år gamle italieneren.

LES OGSÅ: Landslagsdrakten har vært utsolgt i flere måneder. Nå forklarer NFF hvorfor

Mesut Özil sin agent har bekreftet at tyskeren ikke vil forlate Arsenal før kontrakten hans løper ut i juni 2021. Det melder INews.

Det hersker usikkerhet i Aston Villa før sommerens overgangsvindu. Jack Grealish skal være ønsket av flere klubber, deriblant Manchester United. Ifølge Express skal 24-åringen ha gitt uttrykk for at han blir i Birmingham-klubben, men The Mirror rapporterer at manager Dean Smith ikke føler seg trygg på at Grealish vil bli værende etter sesongen.

Svenske Expressen melder at Emil Forsberg som til daglig spiller i RB Leipzig skal være ønsket av Tottenham. 28-åringen har mistet sin faste plass i den tyske klubben og alt tyder på at svensken selges til sommeren.

LES OGSÅ: VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE

LES OGSÅ: Ødegaard rotet bort stor sjanse: - Han mangler litt skarpheten

Leicester skal være nære å signere franske Arnaud Lusamba fra Nice. 23-åringens kontrakt går ut etter sesongen og han vil slutte seg gratis til Premier League-klubben, skriver Daily Mail.

Arsenal hadde store planer om å bruke penger til sommeren. Nå melder The Sun at planene om overgangsbudsjett på 60 millioner pund har fått seg en ripe i lakken etter at klubben røk ut av Europa League mot Olympiakos på torsdag.

West Ham skal ha gitt Nathan Holland tillatelse til å forlate klubben for to millioner pund til sommeren, skriver Football Insider.

David Beckham har store planer for sitt nye prosjekt, Inter Miami. Ifølge Beckham ønsker han mer enn gjerne å se både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i sin nye klubb i fremtiden, det melder ESPN.