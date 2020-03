Lørdagens Premier League-rykter

Spansk avis hevder at Real Madrid og Barcelona ligger langflate for Chelsea-tenåring.

Forrige tirsdag vant Chelsea 2-0 over Liverpool i FA-cupen, og det som huskes best fra den kvelden er debuten til 18 år gamle Billy Gilmour. 18-åringen herjet på Chelseas midtbane, og det manglet ikke på superlativer etter kampen. Nå hevder El Desmarque at Real Madrid og Barcelona ønsker å signere unggutten i sommer.

Manchester City har ingen intensjoner om å miste Kevin de Bruyne og Raheem Sterling, og skal ha ytret et ønske om å signere nye kontrakter med de to stjernespillerne, ifølge Daily Mail.

En som allerede har vært i kontraktsforhandlinger, er Everton-spiss Dominic Calwert-Lewin. Nå har 22-åringen bestemt seg for at de neste årene skal tilbringes i Liverpool, ved at han har valgt å signere en ny 5-års kontrakt med Everton til og med 2025, skriver Sky Sports.

Den evige overgangssagaen rundt David de Gea som kobles til Real Madrid, ruller fortsatt videre. Avisen The Sun hevder at Zinedine Zidane er klar til å hente Manchester United-keeperen i sommer, men hvis det skal skje, må Real Madrid betale minst 70 millioner pund.

Den italienske avisen Corriere Della Sera skriver at Everton-manager Carlo Ancelotti nærmest ligger langflat for Lazio-playmakeren Luis Alberto. Spanjolen har herjet for Lazio denne sesongen, og har dermed tiltrukket seg oppmerksomheten fra mange klubber.