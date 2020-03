Lørdagens Premier League-rykter

En rekke europeiske storlag jakter samme spiller, men Manchester United står lengst framme i handlekøen.

Everton-manager Carlo Ancelotti forbereder seg på en Italia-retur til sommeren. Det er godt mulig den rutinerte treneren skal ha ferie, men han kommer også til å jakte på en ny midtspiss, skal vi tro Goal.com.

På handlelista står angivelig Torino-kapteinen Andrea Belotti (26). Ancelotti skal ha anbefalt Evertons fotballdirektør Marcel Brands om å gå for Belotti etter sommerens planlagte EM-sluttspill.

Manchester United fører an i et påstått kappløp om å sikre seg Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria (23), melder tyske Sky. Den defensive midtbanespilleren fra Sveits blir angivelig også fulgt tett av Juventus, Atlético Madrid og Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Chelsea skal være interessert i å hente den unge midtbanespilleren Angel Gomes (19) gratis fra Premier League-rival Manchester United, påstår Metro. Avtalen Gomes har med Old Trafford-klubben vare bare ut juni.

Juventus kommer til å by rundt 315 millioner kroner for å sikre seg Chelseas venstreback Emerson Palmieri (25) i sommer, hevder Daily Express. Tidligere Chelsea-manager Maurizio Sarris klubb prøvde også å hente Emerson i januar, men budet ble avvist av londonlaget da.

Samtidig ønsker Juve-konkurrenten Lazio å sikre seg Chelsea-spissen Olivier Giroud (33), i tillegg til Milans midtbanespiller Giacomo Bonaventura (30) når disse to står uten kontrakt etter sesongen. Det skriver i alle fall Gazzetta dello Sport.

Selv om det er få kamper å se fram til de nærmeste ukene er ikke italienske medier mindre sultne på saftige rykter. Tuttosport skriver at Juventus har Tottenhams stjernespiss og nøkkelspiller Harry Kane (26) på blokka før sommervinduet.

FLYTTING PÅ GANG? Tjenestene til Harry Kane er i alle fall etterspurt både i hjemlandet og ute i Fotball-Europa. Foto: Adrian Dennis (AFP / NTB scanpix)

Samme kilde hevder dog at Kane foretrekker å bli i England, og at han heller vil flytte til Manchester. Der er både Manchester City og Manchester United lystne på å ta imot Englands landslagskaptein.

Arsenal vurderer å gå for Wolverhampton-angriper Diogo Jota (23) til sommeren, rapporterer Daily Mail.

Burnley-manager Sean Dyche forteller Daily Mirror at det er unngåelig at vingtalentet Dwight McNeil (20) forlater klubben en dag. Men Dyche understreker at Burnley ikke føler seg presset til på selge 20-åringen nå.

