Lørdagens Premier League-rykter

Real Madrid-flopp kan være på vei til London, og Arsenal kan miste stjernespilleren sin.

Til tross for at fotballen er suspendert i hele Europa på grunn av koronaviruset, betyr ikke det at storklubbene ikke planlegger for neste sesong allerede. Real Madrid-spiller Luka Jovic har ikke fått det til den spanske storklubben etter overgangen fra Eintracht Frankfurt.

Ifølge The Mirror har 22-åringen også havnet i unåde hos Real Madrid etter å ha brutt karantenereglene da han fløy fra Spania til Serbia. Derfor skal den spanske klubben ha tilbudt Jovic til London-klubbene Chelsea og Tottenham, ifølge den engelske avisen.

Arsenal-spiller Pierre-Emerick Aubameyang sin kontrakt går ut sommeren 2021, men allerede nå ryktes det om at gabonesiske spissen vil forsvinne lenge før det. Storklubber som Manchester City og Barcelona skal være klare til å hente måltyven, skriver Daily Express.

Inter-spiller Lautaro Martinez har blitt koblet til storklubber lenge, og Barcelona har ikke lagt skjul på interessen. The Evening Standard skriver at Chelsea, som ønsker seg en ny stjernespiss til neste sesong, også er interessert i den argentinske juvelen.