Lørdagens Premier League-rykter

Den italienske storklubben skal være klar til å tilby en superpakke for å sikre seg Paul Pogba.

Den spanske avisen Mundo Deportivo melder at det er Juventus som ligger best an til å sikre seg Paul Pogba denne sommeren, etter at de har skissert ut et plan for å sikre seg den franske stjernespilleren fra Manchester United. De skriver nemlig at Juventus ønsker å tilby de rødkledde 60 millioner euro, samt enten Miralem Pjanic eller Paulo Dybala. Det skal være et tilbud som overgår det Real Madrid vil tilby, skriver avisen.

Lautaro Martínez har i stor grad blitt koblet med en overgang til Barcelona den siste tiden, men nå skriver den spanske avisen AS at Manchester City har kastet seg inn i kampen om Inter sin argentinske stjernespiller.

Siden 2011 har Manuel Neuer voktet buret til Bayern München, men nå skriver tyske Bild at hans tid kan være over hos den tyske storklubben. Videre skal Chelsea være interesserte i å hente den tyske VM-vinneren.

The Mirror skriver at Arsenal har sett seg ut en erstatter for Dani Ceballos, som ikke har fungert optimalt etter sitt lån fra Real Madrid. Han skal hete Nabil Fekir, og spiller til daglig i Real Betis, som er Ceballos' gamle klubb.

Den italienske nettsiden CalcioMercato hevder at Manchester City sitt ønske om å forsterke seg på stopperplass har ført dem til Allianz Stadium. Der spiller nemlig Leonardo Bonucci for Juventus, og han skal nå være sterkt ønsket av Pep Guardiola.

Liverpool skal være i gang med forberedelsene sine for neste sesong, melder The Mirror, og på sin ønskeliste skal man finne Ferran Torres, som til daglig spiller for spanske Valencia. Det har tidligere blitt meldt i spansk presse at han ikke ønsker å signere ny kontrakt på Mestalla.

Carlos Soler kan være på vei vekk fra Valencia, skal vi tro The Sun. De hevder nemlig at den spanske midtbanejuvelen er ønsket på Emirates Stadium, der Arsenal-trener Mikel Arteta hedes å ha et godt øye til unggutten.

The Mirror skriver at Tottenham ønsker å styrke seg på stopperplass, og skal ha sett seg ut Diego Godín fra Inter. Uruguayaneren har ikke fått det til å stemme i Italia, men skal være ønsket av José Mourinhos klubb.

Ifølge overgangsguruen Gianluca di Marzio så er Chelsea en av klubbene som følger med på Espanyol-talentet Nico Melamed. 18-åringen, som har til gode å spille i LaLiga, skal også være fulgt av Barcelona, Bayern München og Real Madrid.

Martin Braithwaite signerte for Barcelona på kontroversielt vis tidligere i år, men ifølge den spanske avisen Sport kan han være på vei vekk fra klubben allerede. Både Everton og West Ham skal være interessert, hevder avisen.