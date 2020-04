Lørdagens Premier League-rykter

Harry Kane, Matthijs de Ligt og Philippe Coutinho settes i forbindelse med samme klubb. Men lite tyder på at alle havner der.

Manchester United har angivelig fått beskjed om at sjansen for å hente England-kaptein og superspiss Harry Kane (26) fra Tottenham er lik null. Grunnen er ifølge Manchester Evening News kontraktslegenden Kane har hos de liljehvite fra Nord-London. Målmaskinen er knyttet til Spurs fram til sommeren 2024.

Den unge midtstopperprofilen Matthijs de Ligt (20) har derimot blitt koblet mer og mer til Ole Gunnar Solskjærs mannskap på Old Trafford de siste dagene. Ifølge Daily Express sliter nederlenderen med å finne seg til rette i Juventus.

Chelsea er i forhandlinger med Philippe Coutinho (27) om en overgang til sommeren, mener The Sun å vite. Den tidligere Liverpool-stjernen er for tida på utlån i Bayern München fra Barcelona. Den katalanske klubben er lystne på å selge den offensive braslianeren, men ifølge avisa Sport vil ikke Bayern München benytte seg av kjøpsopsjonen på rundt 1,35 milliarder kroner.

Nå kan det altså, ifølge The Sun, se ut til at Chelsea har tatt seg fram i førersetet om å bli Coutinhos neste arbeidsgiver, foran andre interesserte Premier League-rivaler som Manchester United, Tottenham og Arsenal.

Newcastle skal ikke ha gitt helt opp Boubakary Soumaré (21), og håper fortsatt at den unge midtbanespilleren kan ankomme St. James' Park fra franske Lille. Dette rapporterer Sport, som også skriver at Real Madrid viser interesse for franskmannen.

Samtidig hevder Teamtalk at også Liverpool er i gang med samtaler om en mulig overgang for samme Soumaré.

ETTERSPURT: Lilles midtbanespiller Boubakary Soumaré (hvit drakt). Foto: Baptiste Fernandez (Icon / Bildbyrån)

Arsenal har omsider hostet opp en utestående sum for overgangen til keeperen Emiliano Martínez (27), hele ti år etter at avtalen med Independiente i Martínez' hjemland Argentina ble gjort. Ifølge Doble Amarilla har londonklubben nå betalt de siste 5,67 millioner kronene av en totalpakke på 17,4 millioner kroner.

Trolig har Arsenal motsatt seg å betale en klausul som skulle gjelde etter et visst antall spilte kamper. Dette fordi de mente Europa League-kamper ikke skulle gjelde for klausulen i overgangsavtalen som ble gjort helt tilbake i 2010.

Hovedtrener Mikel Arteta hos Gunners går inn for å hente flere unge nykommere til Emirates Stadium til sommeren. Skal vi tro The Sun er både høyrebacken Jonjoe Kenny (23) fra Everton og vingen Jonathan David (20) fra Genk på blokka til Arsenal-bossen. Kenny er for tida utlånt til Schalke i Bundesliga, mens canadieren David også skal være i kikkerten til Barcelona.

Disse kommer i tillegg til Arsenals interesse for nåværende Barcelona-ving Ousmane Dembélé (22). Men den franske angrepsprofilen blir trolig for dyr for Arteta med en prislapp på over 1,4 milliarder kroner.

