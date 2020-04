Lørdagens Premier League-rykter

Hevder Sadio Mane er åpen for en overgang til Real Madrid.

Vi starter lørdagens ryktespalte i Spania. Ifølge den senegalesiske landslagsspilleren Keita Balde skal Liverpool-spiller Sadio Mane være åpen for en overgang til Real Madrid. Balde uttaler seg om sin landsmann i et intervju med den spanske avisen AS og antyder der at Mane mest sannsynlig ikke vil bli værende på Anfield i resten av sin karriere.

Ifølge Mundo Deportivo planlegger Barcelona et bud på Neymar i sommerens overgangsvindu. Katalanerne er villige til å tilby den franske trioen Samuel Umtiti, Ousmane Dembele og Jean-Clair Todibo som en del av avtalen for å lokke PSG-spilleren tilbake til Spania.

Paul Pogba kan være på vei til å signere en ny kontrakt med Manchester United, ifølge journalist Guillem Balague. Det skriver avisen Express.

Juventus-keeper Gianluigi Buffon har skrevet under på en ny ettårskontrakt med klubben, det rapporterer Tuttosport.

Ifølge avisen The Sun skal Fiorentina være åpne for å selge Federico Chiesa denne sommeren. Ifølge avisen skal Manchester United være interesserte, men det skal ikke bli enkelt å lokke den 22 år gamle italieneren vekk fra Firenze.

Arsenal skal ha vært langt på vei enige med Layvin Kurzawa om en overgang når kontrakten til 27-åringen går ut til sommeren. Nå kan det hele kollapse ifølge Sport. Venstrebacken vurderer nå å signere en ny kontrakt med PSG, skriver avisen.

Arsenal og Hertha Berlin jakter underskriften til Julian Draxler. 26-åringen skal også ha mottatt et kontrakstilbud av den tyske klubben ifølge franske Foot Mercato.

Trioen Arsenal, Chelsea og Everton forsøker alle å signere Lille-stopper Gabriel, ifølge ESPN.

Inter planlegger å hente Manchester Uniteds Anthony Martial denne sommeren om de skulle miste Lautaro Martinez, det skriver Gazzetto dello Sport.