Lørdagens Premier League-rykter

London-klubbene er ute og sonderer markedet før sommerens overgangsvindu.

Ifølge ESPN skal Chelsea følge nøye med på situasjonen til Pierre-Emerick Aubameyang hos byrival Arsenal. 30-åringen kan være tilgjengelig for en overgang til sommeren og vest-London klubben håper nå å lokke til seg gaboneren.

Chelsea skal også ha blitt enig med Olivier Giroud om en forlengelse av franskmannens kontrakt med ett år, det melder journalist Gianluca Di Marzio.

Som om ikke det var nok Chelsea-rykter skal de også ha tatt kontakt med Lille om den nigerianske spissen Victor Osimhen, ifølge Le10Sport.

LES OGSÅ: Manchester United-sjefen med klar beskjed om stjernekjøp: - Det blir ikke som før

Sky Sports rapporterer at Barcelona er på jakt etter Tottenhams Tanguy Ndombele. Ifølge nyhetsformidleren skal Samuel Umtiti og Nelson Semedo ha blitt tilbudt i en avtale som vil sende dem til London-klubben.

RB Leipzig-sportsdirektør Markus Krosche skal ifølge Goal ikke ha blitt kontaktet av klubber med tanke på en overgang for Timo Werner. Liverpool og Barcelona er begge klubber som har tyskeren på sin liste.

Trioen Manchester City, PSG og Juventus skal alle være på jakt etter Houssem Aouar fra Lyon, det skriver RMC Sport.

Ifølge Teamtalk skal Napoli ha gitt beskjed til Manchester City om hva prisen på spanske Fabian Ruiz.

LES OGSÅ: Premier League-klubber sjokkert over myndighetenes beskjed

Spanske Sport melder at Everton har tatt kontakt med Barcelona med tanke på en overgang for Emerson. Brasilianeren er for øyeblikket utlånt til Real Betis.

De blåkledde fra Liverpool gir seg ikke der. Everton skal nemlig også ha kommet med et lånetilbud på Philippe Coutinho, også det ifølge Sport.

Den italienske avisen L'Arena rapporterer at Aston Villa og Crystal Palace er på jakt etter tidligere Liverpool-spiss Fabio Borini. Han spiller i dag for Hellas Verona.