Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United går for spiss og stopper, mens Brendan Rodgers avviser kobling til tidligere Liverpool-stjerne.

Keeperkomet Dean Henderson (23), som denne sesongen er lånt ut til Sheffield United fra Manchester United, kommer til å bli sent på et nytt utlån også neste sesong. Det hevder i alle fall Daily Star.

Manchester Evening News mener å vite at Lyon-spissen Moussa Dembélé (23) seiler opp som et stort overgangsmål for Manchester United til sommeren. Riktignok skal det ikke være kontakt mellom klubbene akkurat nå.

Lokalavisa i Manchester mener likevel at Dembélé, som er en såkalt «home grown»-spiller etter å ha spilt for Fulham i alderen 16-20 år, passer alle kriterier United har satt. Dembélé-leiren påstås å være smigret, men en beslutning om å gå for 23-åringen må komme fra manager Ole Gunnar Solskjær.

Midtstopperen Ibrahima Konaté (20) fra RB Leipzig er ifølge Le 10 Sport på lista over spillere som vekker interessen til Man United. Den franske sportsavisa påstår Solskjærs klubb har tatt kontakt med representanter for Konaté. Dette for å høre om den unge franskmannen kan være interessert i en overgang.

Den 193 centimeter høye 20-åringen har kontrakt med RB Leipzig til sommeren 2023. Trolig må Manchester United bla opp en stor sum for å få til en snarlig overgang. Nettstedet Transfermarkt anslår at verdien til Konaté ligger på rundt 455 millioner kroner i april 2020, noe lavere enn i fjor sommer.

VEKKER INTERESSE: RB Leipzigs Ibrahima Konaté (til venstre). Her i duell med tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay under en Champions League-kamp mot Lyon i fjor høst. Foto: (Bildbyrån)

Wolverhamptons stjerneangriper Raúl Jiménez (28) har ikke lagt skjul på at han kan tenke seg en retur til La Liga og spansk fotball. Mexicaneren, som har fortid i Atlético Madrid og Benfica, settes nå i forbindelse med både Real Madrid og Barcelona av den engelske tabloidavisa Daily Express.

Jiménez hevder ifølge samme kilde at han er klar over interessen fra flere av Wolves' rivaler i Premier League, men at de to nevnte spanske gigantene er de eneste klubbene han ikke ville klart å si nei til. Tottenham, Arsenal og Manchester United påstås å være blant de interesserte klubbene i England.

West Ham lyktes ikke med å sikre seg en av Jiménez' landsmenn i januar, nemlig midtbanekrigeren Héctor Herrera (30) fra Atlético Madrid. The Independent mener Hammers likevel kommer til å prøve seg på den tidligere Porto-profilen igjen til sommeren.

Leicester-boss Brendan Rodgers var i sin tid med på å hente Philippe Coutinho (27) til Liverpool, men den brasilianske landslagsprofilen er ikke aktuell for en gjenforening med den nordirske manageren. Barcelona-eide Coutinho er altfor dyr for Leicester, påpeker Rodgers overfor Leicester Mercury.

Valencias vingetalent Ferran Torres (20) har blitt bedt om å droppe en overgang til Liverpool av sin egen klubbkompis José Luis Gayà (24). Det rapporterer i alle fall Marca.

Det er bare få dager siden det ble kjent at Le Havres Pape Gueye (21) har skrevet under for fem år som Watford-spiller fra og med neste sesong.

Nå sier den defensive midtbanespilleren til Radio France at han ikke lengerhar noe ønske om å spille for Premier League-laget. Årsaken til den oppsiktsvekkende uttalelsen skal være at Gueye frykter han blir sendt ut på lån.