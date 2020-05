Lørdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United-får hard kamp om signaturen til Lyon-spiss.

United har den siste tiden blir koblet til Moussa Dembele i Lyon, men noen avtale virker på ingen måte å være spikret. De skal nemlig ikke være de eneste som håper å sikre seg 23-åringen i det kommende overgangsvinduet. Italienske Corriere dello Sport skriver at Inter står klare til å kjempe hardt for hente Dembele til klubben. Avisen hevder at Inter regner med at Lautaro Martinez går til Barcelona i sommer og at Serie A-klubben derfor ser på Dembele som en mulig erstatter for ham. Fra før av har også Chelsea og Barcelona blitt koblet til Lyon-spissen.

The Mirror skriver at Liverpool har startet jakten på det 17 år gamle brasilianske talentet Talles Magno. Den unge spissen har for lengst blitt sammenlignet med Neymar og Magno har allerede rukket å spille seg inn på A-laget til klubben Vasco da Gama.

Det har blitt spekulert i at Real Madrid-stjernen Toni Kroos kunne komme til å bli gjenforent med Pep Guardiola i Manchester City, men til Eurosport utelukker Kroos en overgang til Premier League-klubber og antyder samtidig at han regner med å avslutte karrieren i Real Madrid.

Tottenham skal være interessert i den serbiske Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic, men Corriere dello Sport skriver at 25-åringen ikke har noen planer om å tvinge gjennom en overgang bort fra Lazio. Avisen spekulerer samtidig i at serberen kan bli tilbudt en ny lukrativ avtale med Serie A-klubben til sommeren.

Manchester City skal være i ferd med å tilby den brasilianske spissen Gabriel Jesus en ny kontrakt verdt 120.000 pund i uken, skriver The Sun. Juventus skal den siste tiden ha vist interesse for 23-åringen, men Premier League-klubben akter å beholde spissen og håper et nytt kontraktstilbud vil hjelpe dem med det.

Erling Braut Haaland fortsetter å stjele spalteplass i europeiske medier. Nå er det spanske Mundo Deportivo som skriver at Real Madrid vil følge nøye med på den norske unggutten når Bundesliga starter opp igjen lørdag. Fra før av har Haaland også blitt koblet til blant annet Manchester United.

ESPN melder at Chelsea er klare til å kvitte seg med flere av deres spillere for å samle midler til å bygge opp et nytt lag. London-klubben skal være åpen for å selge flere førstalagsspillere, men kommer samtidig til å avvise samtlige bud på N'Golo Kante og Jorginho.