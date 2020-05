Lørdagens Premier League-rykter

Stjerne kan foretrekke Liverpool over Manchester United, mens Chelsea jakter på flere Barcelona-spillere.

Én spesiell faktor kan bli avgjørende dersom Liverpool vinner kappløpet om å signere stopperstjernen Kalidou Koulibaly (28) fra Napoli, ifølge Daily Express.

Senegaleseren, som angivelig har en prislapp på over 1,1 milliarder kroner, påstås å være lysten på spill i samme klubb som den jevngamle landslagskompisen Sadio Mané (28). Tilbake i sesongen 2011-12 fikk begge de to profilene sine første kamper som seniorspillere i franske Metz.

Leicester er blant klubbene som vil forsøke å sikre seg Adam Lallana (32) fra Liverpool etter sesongslutt, melder Daily Star. Midtbanespillerens avtale på Anfield løper da ut, og Brendan Rodgers' mannskap ser ut til nå lede an i kampen om Lallana foran flere andre Premier League-lag.

The Sun hevder hele tre engelske klubber har slengt ut agn etter Barcelonas Philippe Coutinho (27). En retur til Liverpool virker dog ikke som det er aktuelt, men Chelsea, Manchester United og Leicester skal alle ha henvendt seg til brasilianerens agent.

Ifølge samme avis skal Chelsea være førstevalget til Coutinho blant de meldte interessentene.

SAMMEN I BLÅTT? Philippe Coutinho (til høyre) og Willian. Her i aksjon for Brasil i 2017. Foto: Itamar Aguiar (AFP / NTB scanpix)

Hvis den offensive Brasil-stjernen ender opp på Stamford Bridge, kan han havne på samme lag som landsmannen Willian (31). Kantspilleren har bare kontrakt til 30. juni, men antyder ifølge Daily Mail at han forlenger Chelsea-oppholdet. Men foreløpig skal det bare dreie seg om ut den inneværende sesongen som er utsatt på grunn av koronakrisen.

Chelsea skal også være interessert i det 18 år gamle Barcelona-talentet Xavier Mbuyamba, melder Evening Standard. Blåtrøyene har et ønske om å styrke de yngre rekkene i klubben ettersom koronaviruset har ført til store økonomiske tap. Nederlenderen Mbuyamba er midtstopper og har representert U19-landslaget for hjemlandet.

Søket etter en ny førstekeeper for Frank Lampards Chelsea-mannskap har dog fått et skudd for baugen, rapporterer The Sun. Klubben skal nemlig ha snust på Marc-André ter Stegen (28), også han til daglig Barcelona, men tyskeren skriver trolig under på en ny femårsavtale med katalanerne.

Hele fire klubber er ute etter å sikre seg Barcelonas portugiser Nélson Semedo (26), skal vi tro Mundo Deportivo. Høyrebacken har over tid blitt koblet til Manchester City, men en overgang dit ser ikke ut til å bli gjennomført.

Ryktene om at Miralem Pjanic (30) kan være på vei til Barcelona åpner derimot for at Semedo kan bli sendt motsatt vei til Juventus. I tillegg hevdes det at Bayern München, Paris Saint-Germain og Inter har følere ute etter Semedo. Sistnevnte klubb håper portugiseren kan være en del av et eventuelt Lautaro Martínez-salg til Barca før neste sesong.

Daily Star mener å vite at City-storscorer Sergio Agüero (31) seiler opp som en het kandidat til å erstatte Martínez i Inter.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har fått forsikringer om at klubben blir meget konkurransedyktige på overgangsmarkedet i neste vindu, skriver Daily Express. Det til tross for at United skal ha tapt 28 millionmer pund, rundt 344 millioner kroner, på koronapandemien de siste månedene.

Daily Telegraph skriver at en avklaring rundt Newcastles mulige eierskifte er ventet i neste uke. Nye styrtrike eiere, med Saudia Arabias kronprins i spissen, forsøker å få godkjent et oppkjøp som skal være verdt 300 millioner pund, eller over 3,6 milliarder kroner.