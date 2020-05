Lørdagens Premier League-rykter

Premier Leagues giganter har fått klar beskjed rundt situasjonen til Jadon Sancho.

Jadon Sancho skal stå øverst på ønskelisten til både Manchester United og Chelsea, men ifølge den engelske nettsiden Goal.com har begge fått klar beskjed fra Borussia Dortmund om at de ikke kommer til å senke sin pris. Det er ventet at tyskerne ønsker over 100 millioner pund for engelskmannen, skriver nettstedet.

Goal.com hevder at dersom Jadon Sancho ender opp med å gå til Manchester United, så kommer Chelsea til å forsøke å hente det nigerianske stjerneskuddet Samuel Chukwueze, som til daglig spiller i Villarreal.

Inter-direktøren Pierro Ausilio har fortalt italienske Sky Sport at hans klubb kommer ikke til å signere Timo Werner fra RB Leipzig, mens den italienske overgangsguruen Fabrizio Romano hevder at tyskeren ønsker å signere for Liverpool.

Den tyske avisen TZ skriver at Bayern München er klare til å inkludere den franske VM-vinneren Lucas Hernández i en avtale med Manchester City, som ville sendt Leroy Sané til den tyske storklubben.

Manchester United er en av klubbene som har blitt koblet med Moussa Dembélé fra Lyon, men ifølge L'Équipe, så har Arsenal nå kastet seg inn i kampen om den franske angriperen.

Real Betis har blitt koblet med en overgang for Pedro, som er på utgående kontrakt i Chelsea. Nå skriver avisen Il Tempo at også Juventus ønsker å hente den spanske 33-åringen.

Leicester Mercury viderebringer informasjon fra den italienske journalisten Nicolo Schira om at Leicester er meget interesserte i å hente Kristoffer Ajer fra Celtic i løpet av sommeren.

Burnley-spiller Jeff Hendrick står uten kontrakt etter inneværende sesong, og nå rapporterer engelske Sky Sports at AC Milan er interesserte i å hente iren til San Siro før neste sesong.

Italienske Calciomercato skriver at Southampton og West Ham følger nøye med på den japanske stjernen Takehiro Tomiyasu, og begge skal være interesserte i å hente Bologna-spilleren til Premier League.

Den tyrkiske avisen Fotomac skriver at Galatasaray har fått muligheten til å hente den nederlandske forsvarsspilleren Wesley Hoedt fra Southampton i løpet av det neste overgangsvinduet.