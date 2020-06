Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United i forhandlinger om ung midtbanestjerne, Arsenal og Chelsea ser etter sidebacker.

God morgen! Vi begynner denne ryktedagen med mer informasjon om en omsvermet supertsjerne i tysk fotball:

Kai Havertz (20) settes kanskje i forbindelse med Manchester United, men skal vi tro The Independent er Bayern München nær ved å komme dem i forkjøpet.

Topplaget i Bundesliga skal være nær ved å få signaturen til 20-åringen, foran snutene til en rekke andre giganter i Fotball-Europa.

Manchester United skal derimot ha begynt på forhandlingene om en overgang for det argentinske midtbanetalentet Thiago Almada (19), hevder spanske Fichajes. Velez Sarsfield har angivelig en utkjøpsklausul på drøyt 235 millioner kroner og skal også være i søkelyset til Arsenal.

STORTALENT: Velez Sarfields Thiago Almada. Her feirer han en scoring for klubben i Copa Sudamericana i februar. Foto: Rodrigo Buendia (AFP / NTB scanpix)

På Emirates Stadium er de i tillegg på jakt etter sidebacker, og Arsenal-trener Mikel Arteta skal være interessert i å hente Norwichs høyreback Max Aarons (20).

Men ifølge Norwich Evening Post er ikke londonlaget villig til å betale pengene kanarifuglene vil ha, en pris som overstiger 352 millioner kroner.

En annen storklubb på backjakt er Arsenals byrival Chelsea, som i lang tid har ligget langflate etter Leicesters venstreback Ben Chilwell (23).

Leicester Mercury skriver at manager Brendan Rodgers og den øvrige klubbledelsen tar Chilwell-jaget med ro. På King Power Stadium tror de nemlig at en Champions League-plass neste sesong vil være tilstrekkelig til å beholde 23-åringen.

The Guardian melder at Leicester kommer til å kreve hele 705 millioner kroner for å la Chilwell foralte klubben.

Samtidig hevdes Everton å være beredt til å fange en storfisk som kan være på vei vekk fra Paris Saint-Germain. Forsvarsklippen Thiago Silva (35) kan ifølge Le 10 Sport havne på Goodison Park, ettersom kontrakten hans i Paris løper ut denne måneden. Også Brasil-stjernens gamleklubb AC Milan skal være interessert.

Newcastles Matty Longstaff (20) ble koblet til Serie A og Udinese for få dager siden. Watford Observer mener det er vel så sannsynlig at han ender opp i søsterklubben Watford hvis italienerne henter ham. Begge klubbene er eid av Pozzo-familien.

Football Insider mener å vite at Liverpool allerede har lagt inn et betydelig bud hos Barcelona for å hente Ousmane Dembélé (23) til Anfield. Franskmannen skal være et alternativ til å forsterke angrepet, ettersom det ser ut til at RB Leipzig-storscorer Timo Werner (24) isteden havner i Chelsea.

Bayern München-trener Hansi Flick er en av dem som tilsynelatende innser at jakten på Werners signatur er tapt. På en pressekonferanse fredag uttalte Flick blant annet at Werner har gjort et valg, og at Chelsea har gjort en god veldig investering om spissen havner på Stamford Bridge.

Det virker stadig oftere som Flick og Bayern får nappet inn en storfisk likevel, fra Manchester City, der tyske Leroy Sané (24) trolig sier adjø etter sesongen. Ifølge Bild kommer kantprofilen til å skrive under for fem sesonger i München, men han kommer ikke til å bli lagets best betalte spiller.

Samtidig melder Mundo Deportivo at Manchester City har sendt en forespørsel til Barcelona om å hente høyrebacken Sergi Roberto (28). Men spilleren selv akter ikke å forlate Camp Nou før Barcelona eventuelt gir ham klarsignal til å søke nye utfordringer.

Fra Tuttosport rapporteres det at Inter kan være villig til å selge stopperstjernen Milan Skriniar (25) dersom de får et solid bud på 940 millioner kroner. Manchester City er en av klubbene som har blitt påstått å være interessert i slovaken.

Dagens ryktespalte rundes av med bosmanspiller Adam Lallana (32), som forlater Liverpool etter sesongen som høyst trolig ender med ligagull.

Midtbanespilleren skal være ønsket i tre ulike klubber fra London, nemlig West Ham, Crystal Palace og Arsenal. Men Daily Mirror melder at det er Leicester som leder kampen om å sikre seg Lallana gratis.