Lørdagens Premier League-rykter

Målmaskin settes i forbindelse med Manchester United, mens Chelsea kan miste nøkkelspiller.

Den spanske avisa AS mener å vite at Chelseas N'Golo Kanté (29 er sterkt ønsket av Real Madrid. «Los Blancos» skal ha tilbudt Frank Lampard og kompani oppimot 859,5 millioner kroner for den franske midtbaneprofilen.

Tuttosport rapporterer at Juventus og trener Maurizio Sarri fortsetter jakten på Chelsea-backen Emerson (25). Men den brasilianskfødte landslagspilleren til Italia er også i kikkerten til en annen tidligere boss på Stamford Bridge, nemlig Inter-trener Antonio Conte.

Lampard, de to italienernes etterfølger i Chelseas managersete, jakter fortsatt på Leicesters venstreback Ben Chilwell (23). Det er derfor ikke usannsynlig at nettopp Emerson kan bli overflødig hos londonklubben etter hvert.

Den tidligere tyske landslagspilleren Dietmar Hamann har spilt en rekke sesonger i både Liverpool og Manchester City. Men når det kommer til landsmann Kai Havertz (21), så er det noe overraskende rådet fra Hamann å velge Chelsea. Det skriver i alle fall Daily Mirror.

Calciomercato kan rapportere at Manchester United har kastet øynene over på Lazio-spissen Ciro Immobile (30) etter den råsterke sesongen han har hatt i Serie A. Der ble det hele 27 scoringer på 26 kamper før seriespillet ble tvunget til å ta pause på grunn av koronaviruset.

Tar vi med alle turneringer, har Immobile scoret 30 mål på 33 kamper. Også Napoli skal være ute etter Immobiles signatur før neste sesong.

Aaron Ramsey (29) har ikke vært noen ubetinget suksess siden ankomsten til Juventus for et år siden. Nå er waliseren er ifølge Daily Mail til salgs, angivelig fordi Juve heller vil spare inn lønnsutgiftene på 4,84 millioner kroner ukentlig.

I samme avis lanseres Manchester United som en mulig neste arbeidsgiver for den tidligere Arsenal-spilleren.

En annen spiller som kan være på vei bort fra Arsenal er høyrebacken Cédric Soares (28), som ennå ikke har fått spilletid for klubben etter overgangen fra Southampton. Dette melder Goal.com. Portugiseren ble i utgangspunktet sendt til Emirates på lån ut sesongen, men lenger enn det gjelder heller ikke avtalen hans med Southampton.

I Burnley har den ettertraktede midtbanespilleren Dwight McNeil (20) fått beskjed av sin egen far om å glemme interessen fra klubber som Manchester United og Leicester. Dette ifølge The Sun, som samtidig tilføyer at McNeil er blitt oppfordret til å bli værende på Turf Moor.

Everton venter på et bud på Morgan Scheniderlin (30), skriver Daily Mail. Budet skal etter rapportene skal komme fra Ligue 1-klubben Nice. Men «The Toffees» må nok regne med at de taper nærmere 206 millioner kroner fra prisen de betalte Manchester United for Schneiderlin i januar 2017.

Den gangen betalte daværende Everton-manager Ronald Koeman angivelig 242 millioner kroner umiddelbart, mens overgangen totalt sett kom på drøyt 290,5 millioner etter at bonsuerbetalinger ble lagt til.