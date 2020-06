Lørdagens Premier League-rykter

Italia-ving kan bli løsningen for Manchester United. Byrivalen ser ut til å gå for en ny Bundesliga-profil.

Manchester United og Bruno Fernandes (25) berget ett poeng borte mot Tottenham i går, klubben Fernandes kunne havnet i før United kom på banen i forrige overgangsvindu.

Og nå som helga er i gang på ordentlig, overrasker det ikke at nye det dukker opp nye rykter om hvem som kan bli United-manager Ole Gunnar Solskjærs neste kjøp.

Ifølge La Nazione i Italia har Manchester United trappet opp jakten på Fiorentina-vingen Federico Chiesa (22). Laget med kallenavnet «La Viola» skal ha avslått bud fra både Inter og Juventus. Angivelig fordi begge de to toppklubbene i Serie A ønsket å betale for Italias landslagsangriper med andre spillere, i tillegg til penger.

United skal dog være innstilt på å betale kun med penger. 533 millioner kroner blir nevnt i italiensk presse, og det påstås at dette kan få Fiorentina mer på glid. Tidligere skal Chiesas klubb ha gitt beskjed om at de ville ha bedre betalt for å selge vingen til de røde fra Manchester.

For Uniteds del kan Chiesa bli svaret på forsterkningen man trenger i sommerens vindu, siden det ser ut til at verken Jadon Sancho (20) eller supertalentet Jude Bellingham (16) kommer til Old Trafford nå.

Så til en tidligere Premier League-storhet som endelig kan være på vei tilbake til toppnivået til høsten. Leeds United planlegger ifølge Football Insider å bruke mer enn 590 millioner kroner på spillerkjøp i slutten av juli, dersom de sikrer seg opprykket fra The Championship.

Arsenal-trener Mikel Arteta har ifølge Daily Express gjort der klart at han ønsker å beholde Pablo Marí (26) i klubben på permanent basis. Midtstopperen pådro seg en ankelskade tidlige i kampen mot Manchester City nylig. Arsenals låneavtale, som ble inngått tidligere i år med brasilianske Flamengo, er ferdig om bare ti dager.

Daily Express mener å vite at Pep Guardiola har hatt samtaler med Bayer Leverskusens Leon Bailey (22) om en mulig overgang til Manchester City i sommer. Den jamaicanske vingen kan i så fall bli en fin erstatter for Leroy Sané (24). Tyskeren er etter alt å dømme på vei tilbake til hjemlandet, der han trolig skriver under for Bayern München.

VIDERE TIL ENGLAND? Leon Bailey skal være ønsket av Manchester City. Foto: Uwe Anspach (AFP / NTB scanpix)

Franske Lille og trener Christophe Galtier har bekreftet at de to unge stjernespillerne Victor Osimhen (21) og Gabriel (22) forlater klubben i sommer. Det melder blant andre nettstedet Football Italia.

Både den nigerianske spissen Osimhen og midstopperen Gabriel fra Brasil skal være i søkelyset til Napoli. Klubbene skal til og med være enige om en overgangssum for sistnevnte, noe som kan bety at Evertons jakt på Gabriel kan være over. Men Napoli skal fortsatt være langt unna å by de 853 millioner kronene Lille vil ha for å gi slipp på Osimhen.

De ferske cupmesterne i Italia kan vente seg tøff konkurranse fra engelske klubber, deriblant Arsenal. The Gunners kjøpte i fjor sommer fri den samme spilleren som Osimhen kom til Lille for erstatte, nemlig Nicolas Pépé (25), for en lignende sum.

Everton skal derimot ha blitt tilbudt Philippe Coutinho (28) på lån i et år fra Barcelona, skriver Daily Mirror. Den tidligere Liverpool-stjernen har tidligere i sommer blitt koblet til en rekke andre Premier League-klubber uten at det har ført til avtaler.

Carlo Ancelottis mannskap i Liverpools blå del har dessuten også meldt seg på i kappløpet om den ghanesiske forsvarsspilleren Mohammed Salisu (21), hevder samme avis. Midstopperen er angivelig også i kikkerten til Manchester United og Southampton.

Olivier Giroud (33) sier til The Guardian at han er lysten på å vinne flere titler med Chelsea. Franskmannen mener derfor at ankomsten til den tyske stjernen Timo Werner (24) i sommer bare vil gi mer motivasjon for ham selv og øvrige spisser i klubben.

Samtidig skal Chelsea-manager Frank Lampard ha gitt en utfordring til Tammy Abraham (22), Englands landslagsangriper, hevder Metro. 22-åringen er toppscorer hos de blå fra Vest-London og har vært klubbens førstevalg som midtspiss denne sesongen. Lampard skal ha gitt Abraham et signal om å bli enda bedre.

Vi tar også med at Wolverhampton-trener Nunu Espírito Santo snart skal i samtaler om en kontraktsforlengelse på Molineux. Det har portugiseren avslørt, ifølge Daily Telegraph.