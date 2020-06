Lørdagens Premier League-rykter

Det kan bli utskiftinger på Emirates før neste sesong.

Arsenal-manager Mikel Arteta vil ikke garantere at Matteo Guendouzi er i klubben også neste sesong. De siste dagene har det kommet rapporter om at franskmannen skal ha bedt om å forlate klubben, ifølge The Guardian.

Nå melder Daily Mail og L'Equipe at Manchester United skal ha fattet interesse for Guendouzi, mens også Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter og Atletico Madrid følger med på 21-åringen.

Celtic vurderer å hente Joe Hart, etter at den engelske burvokteren ble frigitt av Burnley. Den skotske storklubben skal nå ha blinket seg ut den tidligere City-keeperen dersom de ikke får tak i Fraser Forster fra Southampton, ifølge Telegraph.

ESPN skriver at Arsenal følger med på den portugisiske midtbanespilleren Danilo Pereira. Hans klubb Porto skal være villige til å akseptere et bud på 20 millioner euro, men Arteta skal fortsatt være interessert i å hente Atletico Madrids Thomas Partey.

Mer Arsenal, for deres innleide midtbanespiller Dani Ceballos har hintet om at han kan komme til å returnere til Real Betis. 23-åringen går tilbake til Real Madrid etter at PL-sesongen er ferdigspilt, skriver Marca.

Samme avis skriver at Diego Maradona, som er manager i Gimnasia y Esgrima La Plata, nå skal ha et ønske om å hente Ronaldinho til klubben. 40-åringen må i så fall lokkes ut av fotballpensjonisttilværelsen for å spille for Maradonas argentinske mannskap.

Layvin Kurzawa har vært koblet til en overgang til Arsenal, men nå melder RMC Sport at venstrebacken er i ferd med å forlenge kontrakten med Paris Saint-Germain.

London Evening Standard skriver at Tottenham har tilbudt Maurizio Pochettino en ny kontrakt. Og nei, det er ikke snakk om den tidligere manageren Mauricio Pochettino, men hans sønn på 19 år som har tilnærmet samme navn.

Liverpools Premier League-tittel gjør at det også drypper på Southampton. De tjener 2,5 millioner pund på at Liverpool ble ligamestere som følge av at fire spillere, som kom til Anfield fra St. Marys, hadde klausuler i kontrakten som gir utbetaling ved ligagull.