Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United skal ha bestemt seg for en pris de ikke ønsker å overgå for Jadon Sancho.

Manchester United skal være forberedt på å være tålmodig i deres jakt på Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Inews skriver at Manchester-klubben ikke er villig til å betale mer enn 50 millioner pund for engelskmannen.

Pierre-Emerick Aubameyang ønsker en treårskontrakt med Arsenal. 31-åringen skal kreve en lønn på 250.000 pund i uka, ifølge ESPN.

Chelsea vurderer et bud på Villarreal-stopperen Pau Torres (23), skriver Daily Mail. Spanjolen har også vært koblet til Arsenal, Barcelona, Manchester City og Manchester United.

Arsenal er favoritter til å signere Thomas Partey, ifølge AS. London-klubben skal ha tilbudt å tredoble lønnen til 27-åringen, som for øyeblikket spiller for Ateltico Madrid.

Chelsea har gjenopptatt samtalene med Willian (31) med tanke på en ny kontrakt med klubben, skriver Goal.

Newcastle-manager Steve Bruce håper å overbevise Matty Longstaff om å bli i klubben. Ifølge Sky Sports går kontrakten til engelskmannen ut i sommer, og han har blitt tilbudt en femårskontrakt med Serie A-klubben Udinese.

Bruce er imidlertid helt klar på at Allan Saint-Maximin ikke forlater Newcastle i sommer, skriver Guardian.

Bayer Leverkusen-backen Wendell har uttalt at lagkameraten Kai Havertz ønsker å gå til en Premier League-klubb. Den 21 år gamle tyskeren skal være et mål for Chelsea og Manchester United, ifølge Guardian.

Jon Obi Mikel kan gjøre et comeback i engelsk fotball, skriver Sky Sports. West Bromwich skal ønske seg 33-åringen, som for øyeblikket er klubbløs etter å ha forlatt Trabzonspor.

Inter Milan vurdere å gjøre låneovergangen til Alexis Sanchez permanent. Serie A-klubben må i så fall punge ut 20 millioner euro til Manchester United, melder Goal.

Tottenham ønsker å sikre seg Napoli-angriperen Arkadiusz Milik, men kommer til å få konkurranse fra Juventus, ifølge Goal.

Watford, Leeds og Celtic skal være interessert i å signere midtstopperen Branimir Kalaica fra Benfica, skriver Daily Mail.