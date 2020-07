Lørdagens Premier League-rykter

Midtbanespillere ønsket og, inntil videre, uønsket i Arsenal. Bundesliga-spillere settes i forbindelse med flere engelske topplag.

Det har etter vært blitt mer og mer klart at Arsenal gjerne vil beholde lånesoldaten Dani Ceballos (23) permanent. Men ifølge Daily Express må The Gunners regne med hard konkurranse om den Real Madrid-eide midtbanespilleren, i første rekke fra klubber som Milan, Valencia og Real Betis.

Etter en temmelig posistiv førstesesong fra spanjolen i fargene til gjengen fra Nord-London, vil landsmann og Arsenal-manager Mikel Arteta strekke seg så langt han kan for å beholde Ceballos. Dog kan mangelen på penger medføre at et nok et utlån er en mer sannsynlig måte å fortsette samarbeidet på.

Arteta er ikke like fornøyd med en annen av Arsenals unge midtbanespillere. Franske Matteo Guendouzi (21) må fortsatt trene på egen hånd, melder ESPN. Dette fordi sjefen fortsatt ikke har tatt ham inn igjen i førstelagsstallen.

Guendouzi nøt stor tillit under eks-manager Unai Emery, men etter Artetas inntog på nyåret har ikke alt vært like rosenrødt for franskmannen. Etter å ha tatt strupetak på Neal Maupay (23), da Arsenal tapte for Brighton i juni, har Guendouzi vært utelatt fra alle fem kamper siden.

Werder Bremens sportsdirektør Frank Baumann bekrefter ifølge det danske nettstedet Bulinews at vingen Milot Rasicha (24) har bedt om å forlate klubben i sommer.

RB Leipzig, Hertha Berlin, Wolverhampton, Liverpool, og Milan hevdes å være blant de interesserte klubbene.

VIL VIDERE: Milot Rashica. Her som straffeskytter for Werder Bremen i bunnoppgjøret mot Paderborn i juni. Foto: Tim Groothuis (Bildbyrån)

CBS Sports kan fortelle at en annen ung Bundesliga-spiller er på vei bort fra klubben sin, nemlig USAs midtbanespiller Weston McKennie (21). Også her hevdes det at Liverpool er blant de interesserte klubbene, sammen med Chelsea.

På Stamford Bridge følger man også utviklingen til den purunge franske vingen Malamine Efekele (15) i Monaco. Det rapporterer L'Equipe.

Men Chelsea er som kjent også på jakt etter betydelig mer etablerte stjerner enn som så. Ryktene rundt den tyske storfisken (hvis vi snakker om overgangmarkedet som en fiskedam) Kai Havertz (21) vil nemlig ingen ende ta.

Frank Lampard og kompani i London, angivelig anført av Antonio Rüdiger - muligens også det nye spisskjøpet Timo Werner, har intensivert jakten på Havertz i sommer av en grunn. Den grunnen har ifølge nettstedet 90min sammenheng med at vingtalentet Callum Hudson-Odoi (19) ikke har utviklet seg som Chelsea hadde håp om.

Manchester United er ifølge Corriere Fiorentino nær ved å bli enig med Fiorentina om en overgangn for Italia-vingen Federico Chiesa (22).

I Barcelona skal man ha kommet til enighet med Inters argentinske stjerneangriper Lautaro Martínez (22) om en personlig avtale, melder ESPN. Men klubben fra Catalonia skal være avhengig av å få solgt en annen stjerne med fortid i nettopp Inter, hvis de skal klare å betale en overgangssum for Martínez. Dette kan du lese mer om her.

Evertons nederlender Nathan Markelo (21) har ennå til gode å få sjansen på førstelaget i klubben. Høyrebacken er nå kommet nært et utlån til Twente i hjemlandet, skal vi tro De Telegraaf.

En annen Everton-spiller som tvert imot er tilbake på Goodison Park etter utlån, er den kongolesiske vingen Yannick Bolasie (31). Etter å ha spilt 25 kamper for Sporting i Portugal denne sesongen, sier Bolasie at han gjerne vil bli i klubben og spille under Carlo Ancelotti. Det melder ifølge Liverpool Echo.