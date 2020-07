Lørdagens Premier League-rykter

Flere gode spillere rykker ned fra Premier League denne sesongen. Det ønsker flere klubber å utnytte i det kommende overgangsvinduet.

Newcastle skal være på jakt etter John McGinn. Aston Villa står i fare for å rykke ned og Steve Bruce skal ha sett seg ut den skotske 25-åringen som en forsterkning, skriver Star.

Evening Standard melder at Southampton-manager Ralph Hasenhuttl skal ha gitt Tottenham beskjed om å komme med et godt bud på Pierre-Emile Hojbjerg. Everton skal allerede ha lagt inn et bud på 25 millioner pund skriver avisen.

Leicester og Newcastle skal ha meldt seg på i kampen om Todd Cantwell sin underskrift, skriver Daily Mail.

Nicolas Tagliafico skal allerede være ønsket av Pep Guardiola til Manchester City. Nå skriver The Sun at også Chelsea og Atletico Madrid følger Ajax-backen tett.

Manchester City er fremdeles trygge på at de klarer å signere Ferran Torres fra Valencia i sommer, det skriver Marca.

Tottenham skal ifølge Daily Mail være nære å fullføre en overgang for 15 år gamle Alfie Devine fra Wigan.

Iker Casillas har lagt opp som spiller, men nå skal han være på vei tilbake til Real Madrid i en rådgiver-rolle fem år etter at han forlot klubben til fordel for Porto. Den spanske avisen Marca melder at Casillas vil få en lignende rolle som Zinedine Zidane hadde i klubben før han ble trener.

Arsenal ønsker å beholde Alexandre Lacazette, det skriver Evening Standard. Om franskmannen eller spisskollega Pierre-Emerick Aubameyang forlater klubben i sommer skal Mikel Arteta ønske å hente 22 år gamle Odsonne Edouard fra Celtic, skriver Bleacher Report.

Sheffield United har sett seg ut Readings John Swift som et mål denne sommeren, skriver Daily Mail.