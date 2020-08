Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United skal angivelig ha tapt kampen om signaturen til Premier League-storscorer.

Manchester United skal ha tapt kampen om Raul Jimenez sin signatur, skriver AS. Juventus skal ha vunnet kampen om meksikaneren, som scoret totalt 27 mål denne sesongen. 29-åringen har vært ryktet til Manchester i lengre tid, men kan det se ut som at Torino er neste stoppested for 29-åringen.

Og med Jimenez ryktet ut dørene på Molineux, skal Wolves være på jakt etter en erstatter. Ifølge portugisiske RTP er Wolverhampton interessert i å signere Braga-spiss Paulinho.

LES OGSÅ: Ronaldo sin luksuriøse feiring fortsetter:- Kjøper eksklusiv bil til 100 millioner kroner

Southampton-spiller Pierre-Emile Højbjerg nærmer seg Tottenham, til tross for interesse fra andre klubber også, skriver Goal.com. Spurs ønsker å signere dansken, men synes prisen på 25 millioner pund er litt for stiv, ifølge Daily Echo.

Inter skal være interessert i å bytte Skriniar med Tottenhams Ndombele, skriver den anerkjente journalisten Gianluca Di Marzio. Inter skal ha satt i gang samtaler med Spurs, hvor målet er å bytte Skriniar med Ndombele.

Inter skal også ønske seg Atalanta-duoen Robin Gosens og Duvan Zapata, ifølge Calciomercato. Antonio Conte skal være en bedrunder av vingbacken Gosens, som også skal være på Juventus sin ønskeliste.

Det har lenge vært rapportert at Chelsea er veldig interessert i Bayer Leverkusens Kai Havertz. Tidligere manager for Chelsea, Avram Grant, sier den tyske klubben ikke har kjangs til å beholde stortalentet om Chelsea-eier Roman Abramovitsj virkelig ønsker seg unggutten, skriver Goal.com.

Andrea Pirlo ble nylig ansatt som manager for U23-laget til Juventus, men ifølge Goal skal den tidligere elegante midtbanespilleren ha takket nei til tilbud fra både Premier League og Serie A.

Bournemouth rykket ned fra Premier League, og flere spillere kan være på vei vekk fra klubben. Ifølge The Telegraph skal Callum Wilson ha fortalt sine lagkamerater at han er nødt til å forlate klubben for å fortsatt ha håp om å spille for det engelske landslaget.