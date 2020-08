Lørdagens Premier League-rykter

Spurs nærmer seg ny stopperstjerne, mens Arsenal kan gjøre et varp til midtbanen.

God morgen! Her er denne lørdagens første rykteoppdateringer fra overgangsmarkedet:

Tottenham har kommet et godt stykke på vei i samtaler med Inter om midtstopperen Milan Skriniar (25), påstår italienske Tuttosport. Slovaken har etter rapportene også stått på ønskelista til Liverpool og Manchester United.

Telegraph melder at Spurs-spilleren Ryan Sessegnon (20) er ønsket på lån hos den nederlandske storklubben Ajax.

Suksessmanager Jürgen Klopp og Liverpool har pekt seg ut Watfords kantspiller Ismaïla Sarr (22) som en aktuell kandidat til en overgang til Anfield i sommer. Det skriver i hvert fall Liverpool Echo.

STERK OPPVISNING: Watfords Ismaïla Sarr var en av få som kunne skyte av å ha senket Liverpool forrige sesong. 22-åringen bidro med to mål i 3-o-seieren over ligamesterne. Foto: Justin Tallis (AFP / NTB scanpix)

Dagen etter at Lyon sendte Juventus ut av Champions League florerer allerede ryktene rundt den unge Lyon-profilen Houssem Aouar (22). Foruten å være ønsket i nettopp Juventus, er midtbanespilleren også på blokka til Arsenal og Manchester City, skal vi tro L'Equipe.

AC Milan skal være interessert i å hente Arsenals uruguayanske midtbanespiller Lucas Torreira (24), skriver Telegraph. 24-åringen har havnet litt bak i køen om en plass på laget etter at Mikel Arteta tok over som hovedtrener for londonklubben.

Manchester United speider på den italienske Napoli-keeperen Alex Meret (23). Daily Star er kilden til dissse opplysningene.

Sportsdirektør Frank Baumann i Werder Bremen har ifølge Manchester Evening News sagt at klubben vil ha Manchester Uniteds kantspiller Tahith Chong (20). Nederlenderen har fått sparsommelig med sjanser i kamp for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

L'Equipe skriver at Ligue 1-klubben Rennes har startet samtaler med Chelsea om en mulig overgang for midstopperen Fikayo Tomori (23).

Mye handler om Chelsea og koblingen til Bayer Leverkusen-stjernen Kai Havertz (21) i disse dager. Daily Star hevder å vite at tyskeren kan ankommme Stamford Bridge allerede neste uke, og at overgangen skal være verdt drøyt 840 millionmer kroner.

Samtidig hevder samme avis at Chelsea gjør klart til å selge flere spillere for å få råd til en jevnaldrende profil hos byrivalen West Ham. Det dreier seg selvfølgelig om den engelske landslagsspilleren Declan Rice (21), som kan komme til å koste dem ytterligere 769 millioner kroner.

ETTERTRAKTET: Declan Rice (til høyre). Her i duell med Bruno Fernandes. Foto: Catherine Ivill (AFP / NTB scanpix)

Manager Frank Lampard har forsøkt å beholde kantprofilen Willian (31) i rekkene sine på Stamford Bridge, men skal ifølge Daily Mirror ikke være altfor skuffet dersom brasilianeren velger å skrive under for en annen klubb. Arsenal rapporteres å være i førerstetet blant dem som ønsker seg kontraktsløse Willian på en gratisovergang.

Både Leeds og Newcastle ønsker seg Liverpool-spilleren Harry Wilson (23). Kantspilleren, som spilte for Bournemouth på utlån forrige sesong, kan havne i Leeds for en sum på drøyt 177 millioner kroner, ifølge The Sun.

Northern Echo skriver at Newcastle forsøker å hente samme Wilson på lån. Der opplyses det at geordiene skal også være ute etter Chelseas unge midtbanespiller Conor Gallagher (20).

Både Fulham og Crystal Palace forsøker å sikre seg den Southampton-eide midtbanespilleren Harrison Reed (25), melder Football Insider. Som lånespiller var Reed var med på å sikre Fulham opprykk tilbake til Premier League nylig.