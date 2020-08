Lørdagens Premier League-rykter

Profilerte stoppere i fleng på vei til Premier League, mens det kan bli enda tynnere i angrep for Arsenal.

Arsenal vurderer å gjøre en byttehandel med Juventus som involverer Alexandre Lacazette (29) og Federico Bernardeschi (26), skal vi tro The Sun. De siterer den italienske journalisten Nicolò Schira på opplysningene.

Om den franske spissen sendes sørover for vingen Bernardeschi, begynner det i så fall å se tynt ut med alternativer som spydspiss i Mikel Artetas mannskap.

Eddie Nketiah (21) kan da bli den eneste gjenværende reine spissen på Emirates Stadium, ettersom Arteta stort sett har foretrukket å bruke kaptein Pierre-Emerick Aubameyang (31) på vingen. Juventus er på sin side på spissjakt og forsøker å kvitte seg med Gonazalo Higuaín (32). Torinoklubben har dog fortsatt Wolverhamptons Raúl Jiménez (29) som førstevalg på overgangsmarkedet.

Les også: Manchester United-kapteinen pågrepet. Nå svarer advokaten

Nicolò Schira er også blant dem som hevder at Arsenals avtale om å kjøpe fri Lille-midtstopperen Gabriel Magalhães (22) er i boks. Samtidig tror Sky Italias Gianluca Di Marzio at brasilianeren kan bli klar for The Gunners allerede lørdag.

Det har blitt hevdet at Lille helst ønsker å selge Gabriel til Napoli, men nå tyder ting på at 22-åringen heller vil til Premier League. Manchester United blir også satt i forbindelse med Lille-stopperen.

Daily Star mener å vite at dersom Gabriel glipper for Napoli, kan søritalienerne ende opp med å gå for en av Arsenals nåværende stoppere: Nemlig den tidvis utskjelte tyskeren Shkodran Mustafi (28).

Les også: Lukaku fra helt til syndebukk i Europa League-finalen

Samme avis hevder Manchester United fortsatt fisker etter Gabriel fra Lille, men at Ole Gunnar Solskjær og kompani er nødt til å øke budet sitt om de skal få napp.

Chelsea skal ha kommet et godt stykke på vei i samtaler med den snart kontraktsløse Paris Saint-Germain-veteranen Thiago Silva (35), melder The Atheltic.

Søndag spiller den brasilianske stopperprofilen sin siste kamp for PSG, hvor han har styrt forsvarsrekka siden 2012. Anledningen er parisernes svært etterlengtede Champions League-finale, der angrepsmaskineriet til Bayern München er motstander.

Chelsea nærmer seg omsider en avtale om å kjøpe Bayer Leverkusen-stjernen Kai Haverts (21), rapporterer The Guardian. Klubbene har angivelig hatt ytterligere samtaler om en overgangssum de siste dagene.

Samtidig har også Lille-keeper Mike Maignan (25) seilet opp som en mulig mann for Frank Lampards mannskap på Stamford Bridge. Le 10 Sport skriver i alle fall at burvokteren blir vurdert av Chelsea.

Det er likevel flest spillere med midtforsvar som spesialitet på lørdagens ryktemølle, og en av dem som er blitt hyppigst av dem de siste sesongene er senegaleseren Kalidou Koulibaly (29).

Sports Illustrated henviser til Serie A-journalisten Alfredo Pedullà når de skriver at Manchester City nå er kommet til enighet med Napoli om en pris for forsvarsbautaen.

Leeds, Tottenham og Newcastle kjemper på sin side om signaturen til Freiburg-stopperen Robin Koch (24), mener The Sun å vite. Leeds-trener Marcelo Bielsa og hans medarbeidere hos Premier League-nykommeren skal være villig til å strekke seg langt etter Koch, etter å ha milsykkes med tre bud på Brightons Ben White (22).

Også Lazio og RB Leipzig skal være ute etter signaturen til Koch, som regnes som en av Bundesligas beste i sin posisjon på banen.

Jadon Sanchos lagkamerater i Borussia Dortmund er overbevist om at 20-årngen kommer til å bli værende i klubben i et år til, ifølge Daily Telegraph.

Everton tilbyr en solid lønn til Watford-spilleren Abdoulaye Doucouré (27), skal vi tro Football Insider. Den franske midtbanespilleren kan vente seg mer enn 1,4 millioner kroner i uka om han havner på Goodison Park.