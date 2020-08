Lørdagens Premier League-rykter

Chelsea har signert tre spillere denne uken, men det kan se ut om at London-klubben ikke er ferdighandlet enda.

Chelsea har hatt et imponerende overgangsvindu så langt, og har denne uken signert hele tre spillere. Nå blir London-klubben koblet til AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma, skriver Football Insider. De melder at Chelsea er interessert i den 21 år gamle keeperen, som nå går inn i sitt siste kontraktsår i AC Milan. Prisen på keeperen skal ligge på rundt 50 millioner pund.

Aston Villa skal være interessert i å hente tilbake Tammy Abraham fra Chelsea, melder Daily Mail. Men ifølge avisen ønsker den unge spissen å bli værende i London og kjempe for en plass i Frank Lampards startelleveer. Abraham var utlånt til Villa i 2018/2019-sesongen, hvor han scoret 25 mål og hjalp klubben opp igjen til Premier League.

Arsenal skal være villige til å selge målmann Emiliano Martinez, ifølge Daily Mail. 27-åringen fikk mye spilletid på slutten av forrige sesong, men The Athletic melder at Arsenal fortsatt ser på Bernd Leno som førstevalget i buret på Emirates.

Messi-sagaen fortsetter, og nå melder Sky Sports at argentineren har bedt om et møte med Barcelona. Ifølge kanalen ønsker Messi å diskutere en løsning på hans ønske om å forlate klubben. Videre skriver de at om Messi får forlate Barca, er Manchester City favoritter til å få signaturen hans.

Og hvis Messi forlater Barcelona er den katalanske klubben nødt til å få inn nye spillere. Lyon-angriper Memphis Depay blir koblet til Barca, og ifølge Goal.com er han åpen for en overgang bort fra Lyon.

Lazio-spiss Ciro Immobile er en annen spiller som skal være på Barcelonas ønskeliste, ifølge SPORT. Den katalanske klubben ser på den italienske spissen som en erstatter for Luis Suarez, som blir ryktet bort fra Barcelona. Immoblie vant Gullskoen forrige sesong, etter 36 mål på 37 kamper for Lazio i Serie A.

Claudio Bravo er ferdig i Manchester City, og nå er målmannen på jakt etter ny klubb. Ifølge AS skal Bravo være nærme en overgang til Real Betis.

Den tyske forsvarsspilleren Robin Koch skal ha blitt enig med Leeds om de personlige betingelsene, skriver Football Insider.

Manchester United skal være nærme å signere de to spanske ungguttene Marc Juardo (16) og Alvaro Fernandez (17), fra henholdsvis Barcelona og Real Madrid, melder Sky Sports.