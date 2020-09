Lørdagens Premier League-rykter

Barcelona fisker fortsatt etter Liverpool-stjerne, mens Arsenal foreslår byttehandel.

Det er bare en uke igjen til ligastarten i Premier League og spillerstallene begynner å sete seg for alvor.

Fredag kveld ble milliardkjøpet Kai Havertz endelig presentert som Chelsea-spiller, mens Arsenal fikk på plass Dani Ceballos igjen på utlån fra Real Madrid i enda en sesong.

Fiorentina rykker nå enda nærmere en overgang for Arsenals Lucas Torreira (24), melder flere italienske medier. Tribal Football rapporterer at flere i støvellandet nå mener Arsenal og klubben fra Firenze har blitt enige om en avtale.

Ettersom Ceballos ble klar for et nytt lån fra fredag kveld, skal det bare være formaliteter igjen før uruguayanske Torreira flytter bort fra Emirates Stadium.

Midtbanespillerens overgang til Fiorentina hevdes å være et lån som koster de fiolette åtte millioner euro den første sesongen. Deretter skal Serie A-klubben forpliktet seg til å kjøpe Torreira for ytterligere 16 millioner euro.

BYTTES HAN BORT? Alexandre Lacazette kan bli ofret i Arsenals jakt på forsterkninger. Foto: Oli Scarff (AFP / NTB scanpix)

Arsenal skal ifølge Daily Mirror ha tilbudt to spillere til Atlético Madrid for å sikre seg midtbanespilleren Thomas Partey (27). De to det dreier seg om er spissen Alexandre Lacazette (29), som lenge skal ha vært i søkelyset til trener Diego Simeone og Atlético, og den unge midtbanespilleren Matteo Guendouzi (21).

Sistnevnte har vært i trøbbel i Arsenal og har ikke fått spilletid av trener Mikel Arteta etter å ha vist dårlig oppførsel i ligatapet mot Brighton i juni.

Barcelona er angivelig sikre på at Liverpools Georginio Wijnaldum (29) kan lokkes vekk fra Anfield i dette overgangsvinduet. Det påstår i alle fall Goal.com.

Daily Star skriver at Manchester United er innstilt på å legge bort interessen for Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho (20). United mener Dortmund krever for mye penger for å selge Sancho når de står fast på at prislappen er på drøyt 1,3 milliarder kroner.

Den unge England-profilen har tre år igjen av avtalen med Bundesliga-storheten. Og til forskjell fra tidligere Dortmund-stjerner som Pierre-Emerick Aubameyang og Ousmane Dembélé, viser ikke Sancho tydelige tegn på at han vil bort fra klubben.

Manchester United er på sin sin heller ikke villig til å fire på kravene sine angående midstopperen Chris Smalling (30), skriver Corriere dello Sport. Ole Gunnar Solskjær og kompani krever drøyt 213 millioner kroner for å selge Smalling. Det skal likevel fortsatt være håp om å få til en avtale med Roma, der 30-åringen spilte på utlån sist sesong.

Napolis klubbpresident Aurelio De Laurentiis gjentar at et salg av Kalidou Koulibaly (29) er mulig hvis noen blar opp det Napoli krever for å selge stopperstjernen. Dette rapporterer Talksport. Både Manchester City og Manchester United vurderer angivelig å kjøpe fri Koulibaly.

Inside Futbol hevder City forbereder seg på et forbedret Koulibaly-bud. Dette skal bestå av rundt 782 millioner kroner, pluss prestasjonsbaserte bonusutbetalinger.

Daily Telegraph skriver at West Ham nekter å bla opp de 237 millioner kronene Brentford krever for å selge den algeriske vingen Saïd Banrahma (25).

Hammers skal derimot ha lagt inn et bud som tilsvarer samme sum for Burnleys engelske landslagsstopper James Tarkowski (27). Det melder i alle fall Sky Sports.

Leeds skal være i samtaler med Feyenoord om det unge angrepstalentet Cryscencio Summerville (18), hevder nettstedet Leeds Live.

Football Insider mener å vite at Aston Villa har gjort et gjennombrudd i forhandlinger om å sikre seg Brentford-spissen Ollie Watkins (24).

Samtidig skal Villa ha fått avvist et bud de la inn på Bournemouth-spissen Callum Wilson (28), melder Talksport.

Skottland-vingen Ryan Fraser (26), som tidligere er blitt koblet til Arsenal og Tottenham, er angivelig på plass i Newcastle for å snakke med klubben fra Tyneside. Sky Sports er kilden til dette. Fraser er klubbløs etter at avrtalen hans med Bournemouth løp ut i sommer.

I Tottenham har man mottatt et forslag om å ta imot kantspilleren Federico Bernardeschi (26) som en del av en Juventus-overgang for midtbanspilleren Tanguy Ndombele (23). Dette hevder i alle fall CalcioMercato.

Et bud Spurs har sendt til Barcelona for den unge midtbanespilleren Lucas de Vega (20) er avslått av katalanerne, rapporterer spanske Sport. De Vega skal være lysten på en overgang til Premier League, men Barcelona anser ham som en viktig del av B-laget sitt den kommende sesongen.