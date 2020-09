Lørdagens Premier League-rykter

Vil Frank Lampards overgangsfest ingen ende ta?

Fredag kveld kom det fra flere hold, blant annet Sky Sports, at Edouard Mendy så og si er klar for Chelsea, og vil gjennomføre medisinsk sjekk med Frank Lampards menn i nærmeste fremtid.

Neste mann på listen som kan komme inn dørene på Stamford Bridge er ifølge Mirror Declan Rice. West Ham skal angivelig ønske seg 80 millioner pund for sitt midtbaneanker twitrer overgangsguruen Fabrizio Romano, noe som kan stå i veien for en potensiell overgang.

Emiliano Martinez imponerte i Arsenal-buret forrige sesong i perioden Bernd Leno var ute med skade, men nå skal spanjolen være på vei bort fra The Gunners. The Guardian skriver at både Brighton og Aston Villa ønsker seg målvakten.

En annen Arsenal-spiller som ser ut til å være på vei bort fra klubben er Hector Bellerin. Ifølge Marca ønsker den spanske giganten Barcelona å sikre seg en låneavtale med høyrebacken.

Aston Villa er ute etter Werder Bremens Milot Rashica, ifølge Sky Sports.

Engelskmennene kan dog få kamp av en Premier League-rival om signaturen til 24-åringen. Ifølge den tyske nettsiden Deichstube, gjengitt av Birmingham Mail, er også Leeds interessert i Rashica.

Everton er ute etter Santiago Arias fra Atletico Madrid, hevder den colombianske radiokanalen Caracol. The Toffees kan få kamp av Wolverhampton og Newcastle United, som også angivelig er ute etter forsvarsspilleren.

Tottenham jakter en backup-spiss for Harry Kane, og ifølge Sky Sports er Watfords Troy Deeney aktuell for hvittrøyene.

Det siste døgnet har det kommet motstridene rapporter rundt en eventuell Jadon Sancho-overgang til Manchester United. Ifølge Daily Star vurderer Ole Gunnar Solskjær å trekke seg fra forhandlingene med Borussia Dortmund, mens Talksport skriver at de røde djevlene fortsatt ønsker seg Sanchos tjenester, innen deres første Premier League-kamp lørdag 19. september.