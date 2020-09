Lørdagens Premier League-rykter

Liverpool skal være nærme å hente Diego Jota, men nå skal klubben også ha fått opp øynene for en ung midtstopper.

Flere troverdige kilder meldte fredag kveld at Wolverhamptons Jota nærmer seg Liverpool. Ifølge Fabrizio Romano er klubbene enige om en overgang. Men det kan se ut som det ikke stopper der for Liverpool.

Ifølge journalist Chris Williams har Liverpool også kontaktet Schalke 04 om en potensiell overgang for midtstopperen Ozan Kabak. Den tyske klubben skal ha gått ut offentlig og sagt at 20-åringen ikke er til salgs. Men ifølge journalisten kan et bud på 25 millioner euro få Schalke til å ombestemme seg.

Følg overgangsvinduet direkte her!

Gareth Bale virker å nærmest være klar for Tottenham. Det har tidligere vært rapportert om en låneavtale ut denne sesongen for waliseren, men The Sun hevder å vite at Tottenham kan utvide låneavtalen på enda et år om 31-åringen viser seg å bli en suksess i Nord-London.

Goal.com skriver at Danny Ings har blitt ryktet til Tottenham, men Southampton-manager Ralph Hasenhuttl skal insistere på at spissen ikke kommer til å forlate klubben. Ings hadde en imponerende fjorårssesong, men Hasenhuttl sier at en overgang for spissen ikke er diskuterbart.

LES OGSÅ: Liverpool forsterker med Thiago Alcântara

AC Milan vurderer å hente Fulham sin midtbanespiller Andre Zambo Anguissa, melder Di Marzio. Den italienske overgangsguruen skriver at Milan har startet samtaler med Fulham om en potensiell overgang. Anguissa tilbragte forrige sesong på lån i Villarreal.

Leeds skal være interessert i å signere Rangers sin angrepsspiller Ryan Kent etter å ha gitt opp å hente Liverpools Harry Wilson, melder The Athletic. Nettsiden skriver at Marcelo Bielsa ønsker å hente 23-åringen, som har tilbragt de to siste sesongene i Skottland etter han forlot Liverpool.

Athletic Club skal være nærme å hente Bayern Münchens Javi Martinez, ifølge Marca. Den spanske avisen skriver at 32-åringen kommer til å returnere til San Mames på en 2-årskontrakt med en opsjon på enda et år.

LES OGSÅ: Solskjær om påstått misnøye blant fansen: - Det er den lidenskapen vi vil se

Manchester United blir koblet til Porto sin venstreback Alex Telles, men ifølge den portugisiske avisen O Jogo kommer United til å få kamp om brasilianerens signatur. PSG skal også være interessert i Telles, noe som kanskje betyr at Manchester United blir nødt til å handle raskt for å sikre seg 27-åringen.

Rennes-keeper Edouard Mendy har i lengre tid blitt koblet til Chelsea. Nå melder Football Insider at den franske klubben ønsker at Chelsea inkluderer to spillere som skal gå motsatt vei i en potensiell overgangsavtale. 22-åringen Fikayo Tomori skal være en av de Rennes ønsker seg.

Sheffield United skal ha åpnet samtaler med Liverpool for en låneavtale for Rhian Brewster, melder Yorkshire Live.