Lørdagens Premier League-rykter

Chelsea kobles stadig til flere overganger.

Chelsea skal ha intensivert jakten på å få tak i West Hams Declan Rice, i en overgang som kan få Jorginho til å reise til Arsenal, hevder The Mirror. Ifølge avisen forstår Frank Lampard at det må legges mye penger på bordet for å få tak i Rice, og med klubbens store aktivitet på overgangsmarkedet denne sommeren kan klubben bli nødt til å selge Jorginho for å gå i balanse.

Barcelona kommer til å annonsere overgangen for Ajax-back Sergino Dest tidlig neste uke, skriver Guillem Balague på Twitter. Den 19 år gamle høyrebacken skal være nærme en overgang til den katalanske klubben til en pris på totalt 25 millioner euro.

Følg overgangsvinduet direkte her!

Leicester vurderer å gå for Bayer Leverkusen sin midtstopper Jonathan Tah hvis de ikke får tak i James Tarkowski fra Burnley, melder Daily Mail. Leicester skal være veldig interessert i en midtstopper og vil prøve å gå for Tah om Burnley fortsetter å avslå budene deres på Tarkowski, hevder avisen. Burnley skal ha avslått et Leicester-bud på midtstopperen på 30 millioner pund fredag.

Ole Gunnar Solskjær slår tilbake mot de som mener han er frustrert over Manchester Uniteds aktivitet på overgangsmarkedet denne sommeren, og mener det er respektløst mot nyervervelsen Donny van de Beek, skriver Goal.com.

LES OGSÅ: Hauge herjet mot AC Milan - nå hevdes det at storklubben vil hente ham

Mario Balotelli skal være på vei mot en overgang til Genoa melder Goal.com. Balotelli er for øyeblikket under kontrakt med Brescia, men Genoa skal ønske seg den kontroversielle spissen, i lag med Inter-midtstopper Andrea Ranocchia.

PSG skal være interessert i Chelsea sin midtstopper Antonio Rüdiger, men den franske klubben vil vente med å se om 27-åringen kan bli tilgjengelig for lån eller om det må bli en permanent overgang, skriver The Telegraph.

Sevilla skal forvente at det kommer et nytt bud på midtstopperen Jules Kounde fra Manchester City og den spanske klubben kan finne det vanskelig å avslå et bud på rundt 65-70 millioner euro for 21-åringen, melder ESPN.

LES OGSÅ: Carragher med oppsiktsvekkende United-beskjed: - Må begynne å ta upopulære avgjørelser

Inter vil prøve å hente Manchester Uniteds Chris Smalling hvis de selger Milan Skriniar til Tottenham, skriver Football Italia.

Inter skal også være interessert i å hente N'Golo Kante denne sommeren og gjenforene den 28 år gamle midtbanespilleren med tidligere Chelsea-trener Antonio Conte, melder Gazzetto dello Sport.

Hertha Berlins sportsdirektør Arne Friedrich har bekreftet at klubben vurderer å hente Mario Götze. 28-åringen har vært klubbløs siden kontrakten hans hos Borussia Dortmund gikk ut denne sommeren.