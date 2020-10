Lørdagens Premier League-rykter

Det er kun få dager igjen til overgangsvinduet stenger og flere klubber intensiverer jakten på forsterkninger.

Callum Hudson-Odoi linkes igjen til Bayern Munchen. Den 19 år gamle Chelsea-vingen er ifølge tyske Bild aktuell for en overgang, men engelskmannen skal ikke ha et stort ønske om å forlate Chelsea nå.

Ryktene om en overgang for Ousmane Dembele fra Barcelona til Manchester United tok seg virkelig opp tidligere denne uken. Flere franske og spanske medier rapporterer at Manchester United konkret sjekker ut muligheten for å hente franskmannen til Old Trafford.

Nettavisen vet at Paul Pogba har vært aktiv for å overbevise landsmannen om å komme til Manchester United. Kilden, som har innsikt i forhandlingene, opplyste så tidlig som i august om at Dembele var aktuell for en overgang til Manchester United. Dembele er nå positiv til en overgang, mye på grunn av samtaler med nettopp Pogba, og om klubbene kommer til enighet om en avtale vil Dembele bytte klubb.

Ousmane Dembele har fått ett innhopp på 20 minutter i løpet av de to første kampene denne sesongen. Her er han i samtale med Barcelona-trener Ronald Koeman. Foto: Albert Gea (Reuters)

Manchester United skal ifølge ESPN vurdere å selge Daniel James for å frigjøre midler til andre overganger.

En klubb som skal være interessert i å hente James er Leeds, ifølge Football Insider.

Ifølge Goal er Inter interessert i Chelsea-back Marcos Alonso. Klubbene diskuterer nå om det skal dreie seg om et lån eller en permanent overgang.

Diogo Dalot skal nå være nær en overgang fra Manchester United til AC Milan, det melder Sky Italia og flere engelske medier.

Arsenals Lucas Torreira er på det nærmeste enig med Atletico Madrid om en overgang. Ifølge AS dreier det seg om et lån med opsjon på kjøp.

Tottenham ryktes å ville gjøre et fremstøt på Milan Skriniar fra Inter de neste dagene. Ifølge Standard ønsker Jose Mourinho å styrke stopperplassen.

Ifølge Goal har Tottenham den tyrkiske Juventus-stopperen Merih Demiral som et alternativ om en avtale for Skriniar blir for komplisert.

Football Insider melder at Burnley jobber med å hente Harry Wilson fra Liverpool. Anfield-klubben krever 15 millioner pund, noe som gjør en avtale vanskelig å få i havn ifølge rapportene.

Arsenal skal ifølge Guardian vurdere å sende William Saliba ut på utlån til Rennes den kommende sesongen.