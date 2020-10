Lørdagens Premier League-rykter

En Lionel Messi-overgang til England er fortsatt ikke utenkelig. Samtidig sikler Ole Gunnar Solskjær fortsatt etter to velkjente unge stjerner.

Manchester City er i posisjon til å slå til neste sommer dersom det skulle vise seg at Barcelonas ledestjerne Lionel Messi (33) blir tilgjengelig for en overgang. Det uttaler i alle fall Citys fotballdirektør, Omar Berrada, til Manchester Evening News.

En gjenforening for Messi og ekstreneren Pep Guardiola i City har lenge framstått som det eneste alternativet argentineren kunne vurdert, foruten å fortsette i Barcelona ut karrieren.

Les også: Solbakken ferdig i FCK: - Det må andre krefter til

Telegraph skriver nå dessuten at City fortsatt håper Guardiola skriver under på en kontraktsforlengelse. Men klubben begynner å se seg om etter en erstatter for spanjolen hvis han antyder at han ønsker å slutte.

Manchester City gjorde derimot aldri noe reellt forsøk på å hente Napolis stopperkjempe Kalidou Koulibaly (29) i løpet av overgangsvinduet som stengte nylig. Det skriver i alle fall Inside Futbol.

Det får The Athletic til å trekke fram nettopp Koulibaly som en av stopperne erkerivalen Manchester United vil gå for i neste sommervindu. RB Leipzigs Dayot Upamecano (21) og Real Madrid-profilen Raphaël Varane (27) trekkes fram som andre muligheter.

SNAKKES MYE OM: Borussia Dortmund-stjernene Jadon Sancho og Erling Braut Haaland. Foto: Leon Kuegeler (Reuters / NTB)

Fotball-Europas to mest ettertraktede 20-åringer er kanskje Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland og Jadon Sancho. Ifølge ESPN er den unge angrepsduoen fortsatt på toppen av ønskelista til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Real Madrid utelukker at de kommer til å hente Paul Pogba (27) til klubben, melder AS. Den franske midtbanestjernen til Manchester United ble nylig sitert på at han drømmer om å spille for Real Madrid en dag.

Les også: Rister på hodet av Lagerbäck: - Er ikke i nærheten

Aston Villa har hentet inn forsterkninger for store summer de siste ukene, og er kanskje ikke helt ferdig. Nå planlegger Birmingham-klubben å kvitte seg med flere navn for å få på plass enda en nykommer:

Det rapporterer Football Insider, som mener Norges egen Joshua King (28) er angriperen Villa har sett seg ut. Bournemouth-profilen fra Romsås står også på handlelista til West Ham.

Aston Villa er ifølge samme kilde klare for sende Anwar El Ghazi (25), Frédéric Guilbert (26) og Henri Lansbury (29) til andre klubber før det stenges for overganger til andre engelske klubber 16. oktober.

Arsenals unge stoppertalent William Saliba (19) har fortsatt til gode å få debuten sin i londonklubben. Nå ser det ut til at franskmannen kan bli lånt ut til en betydelig mindre klubb fra den engelske hovedstaden, hevder Goal.com.

Det påståtte utlånet kan nemlig bli avtalt med Championship-klubben Brentford.

Etter å ha blitt løst fra kontrakten med West Ham, håper den tidligere Arsenal-profilen Jack Wilshere (28) nå på en sjanse i enten La Liga eller Serie A. Dette ifølge Talksport.

Leicester-spissen Islam Slimani (32) har vært utlånt til andre klubber de siste to sesongene (Fenerbahce og Monaco), men nå antyder algerieren at han kan være med i planene til manager Brendan Rodgers denne sesongen. Det skriver i alle fall Leicester Mercury.