Lørdagens Premier League-rykter

Manchester United-stjerne kobles til La Liga-overgang. Men det er ikke snakk om Paul Pogba.

Både Real Madrid og Barcelona følger nøye med på situasjonen til Manchester Uniteds relativt nyinnkjøpte stjernespiller Bruno Fernandes (26), og skal vi tro The Sun har portugiseren vist misnøye med noen av manager Ole Gunnar Solskjærs beslutninger i det siste.

Fernandes benekter angivelig at United er i alvorlig trøbbel. Men han skal dog være misfornøyd med å ha blitt byttet ut i pausen da de røde djevlene tapte hele 1-6 hjemme mot Tottenham i starten av måneden.

Om økonomien er på plass til å kjøpe fri årets største Man. United-profil er kanskje mer tvilsomt, i alle fall i Barcelonas tilfelle. Ifølge Marca har spillere i klubben avvist et forslag om å gå med på lønnskutt.

Forslaget skal ha kommet fra fra klubbpresident Josep Maria Bartomeu. Han sliter med å finne penger nok til å forsterke laget etter Barcelonas særdeles skuffende avslutning på forrige sesong.

Kantspilleren Ismaïla Sarr (22) ble værende i Watford og Championship, tross stor interesse fra flere lag i Premier League.

Ifølge Daily Mail avviste Watford et bud på senegaleseren fra Crystal Palace like før det ble stengt for overganger i England. Budet var angivelig på 25 millioner pund, som tilsvarer 303 millioner kroner.

HOLDES PÅ NIVÅ TO: Ismaïla Sarr var en av få som kunne skryte av å ha senket Liverpool forrige sesong. 22-åringen fortsetter likevel i Watford etter klubbens nedrykk. Foto: Justin Tallis (AFP / NTB scanpix)

Samme avis rapporterer at Manchester United har benyttet seg av opsjonen i avtalen med Paul Pogba (27), som gjør at kontrakten blir forlenget med en sesong til etter den nåværende. Valget om å forlenge med Pogba, som tjener over 3,5 millioner kroner i uka på Old Trafford, skal ha blitt gjort for flere uker siden.

Arsenal-sjef Mikel Arteta skal ha gitt beskjed til Mesut Özil (32) om at han har to måneder på seg til å bevise at han har en framtid i klubben, hevder Daily Express. Den falmende midtbanestjernen fra Tyskland har ikke spilt for Arsenal siden mars.

Trener Claude Puel i Saint-Étienne sier ifølge L'Equipe at den unge Arsenal-stopperen William Saliba (19) hadde veldig lyst til å komme tilbake på et nytt utlån til Ligue 1-klubben. Men en avtale ble ikke noe av denne gangen.

En annen overgang som ikke ble noe av på siste dag av det engelske overgangsvinduet var utlånet Newcastle-vingen Rolando Aarons (24) var i ferd med å gå på til Huddersfield. Shields Gazette skriver at papirene ikke kom inn til English Football League i tide.

Leicester-manager Brendan Rodgers bekrefter overfor Daily Telegraph noe spissen Islam Slimani (32) uttalte sist helg, nemlig at algerieren er med i klubbens planer denne sesongen. Slimani har ikke ikke vært på banen for Leicester siden januar 2018.

Vi tar med til slutt at tidligere Tottenham-, Liverpool- og Leeds-spiss Robbie Keane (40) ser ut til å være på vei tilbake til LA Galaxy og Major League Soccer. Denne gangen som trener, hevder The Sun.

