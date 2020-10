Lørdagens Premier League-rykter

Gigantkontrakt på trappene hos Tottenham, mens en Chelsea-stjerne vurderte overgang til Arsenal.

Et nytt kontraktsforslag ligger på bordet foran Tottenham-stjernen Son Heung-min (28), og skal vi tro Football Insider kan sørkoreaneren nærmest doble lønna han har nå dersom han skriver under.

Forslaget skal være en femårsKontrakt med Spurs, angivelig med drøyt 2,4 millioner i ukelønn i tillegg til prestasjonsbaserte bonuser. Den nåværende avtalen til Son løper ut i 2023.

Manager José Mourinho sier ifølge Evening Standard at han tror Son signerer på den nye avtalen snart.

Chelseas midtbanestjerne Jorginho (28) sier ifølge brasilianske ESPN at han var åpen for å forhandle med Arsenal i sommer. 28-åringen innrømmer også at Chelseas byrival fra Nordøst-London viste interesse for ham i sommer, men at han selv valgte å bli på Stamford Bridge.

En annen italiensk Chelsea-spiller som er født i Brasil, Emerson Palmieri (26), ser ut til å rykke stadig nærmere en retur til Serie A. Sky Italia mener en januarovergang for venstrebacken er sannsynlig, og kobler ham til både Inter, Napoli og gamleklubben Roma.

Den Manchester City-eide venstrebacken Angeliño (23) har hele fire mål på seks kamper så lang denne sesongen, derav begge scoringene mot Istanbul Basaksehir i Champions League-nylig.

Spanjolen sier ifølge Marca at han strever med å forstå hvorfor han ikke fikk spille mer i lyseblått. Men Angeliño påpeker også at nettopp det motiverte ham til å fortsette den suksessfylte utlånsperioden hos RB Leipzig i høst.

Partizan-vingen Filip Stefanovic (18) kan være på god vei til Manchester City i januarvinduet, melder Manchester Evening News.

Den unge U21-landslagsspilleren til Serbia ser ut til å koste «The Citizens» knappe 73 millioner kroner hvis dette blir en realitet. Stefanovic har også blitt koblet til byrival Manchester United tidligere.

Burnley- og England-midtstopper James Tarkowski (27) var aldri i nærheten av å skrive under for West Ham i løpet av sommeren eller høstens overgangsvindu. Det sier i alle fall Burnley-manager Sean Dyche til radiokanalen Talksport.

Ryan Bertrand (31) nærmer seg en ny og forlenget avtale med Southampton. Venstrebackens kontrakt med «The Saints» varer bare ut denne sesongen, men nå skriver Goal.com at 31-åringen er i ferd med å signere på en ny treårsavtale.