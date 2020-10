Lørdagens Premier League-rykter

Neymar skal angivelig ha bestemt seg for fremtiden sin, mens Guardiola er åpen på hvilken klubb han vil trene i årene som kommer.

PSG-superstjerne Neymar ønsker ikke å returnere til Barcelona igjen neste år, skriver Foot Mercato. Brasilianeren skal ha ønsket en overgang tilbake til Camp Nou sommeren 2019, men de to klubbene kom ikke til enighet om en overgangssum. Ifølge Foot Mercato er Neymar nå klar til å forplikte sin fremtid til PSG.

Manchester City-manager Pep Guardiola har erklært sitt ønske om å bli værende i klubben om resultatene er gode nok. «Jeg er utrolig glad her. Jeg er glad for å være i Manchester og jeg håper jeg kan gjøre en god jobb denne sesongen for å bli værende her lenger», sa Guardiola fredag. Spanjolens nåværende kontrakt utløper etter denne sesongen.

Arsenal-direktør Huss Fahmy er forventet å forlate klubben, melder The Telegraph. Fahmy kom til Arsenal i 2017 og har spilt en viktig rolle når det kommer til rekruttering og kontraktsforhandlinger på Emirates.

AC Milan-spiller Hakan Calhanoglu skal ha avslått et tilbud fra Juventus i sommer siden han avventer et tilbud fra Manchester United, hevder Bild. United skal ha følgt med på Calhanoglu noen måneder og håper å signere han gratis i 2021.

Everton-manager Carlo Ancelotti insisterer på at Moise Kean returnerer til Everton neste sesong, skriver Liverpool Echo. Den 20 år gamle spissen er denne sesongen utlånt til PSG og scoret nylig to mål i Champions League for den franske klubben.

Barcelona kommer til å gjøre et nytt forsøk på å hente Eric Garcia fra Manchester City under overgangsvinduet i januar, skriver ESPN.

Bayern München-manager Hansi Flick har uttalt at han håper at David Alaba kommer til å signere en ny kontrakt med klubben, skriver Goal.com.

Liverpool er fortsatt interessert i å signere Napoli sin forsvarskjempe Kalidou Koulibaly, ettersom de for tiden er ute etter å styrke forsvaret sitt, melder Daily Star.

Super-agenten Mino Raiola skal ha ankommet Milano og er klar for å starte samtaler med AC Milan om en kontraktsfornyelse for målmannen Gianluigi Donnarumma og kaptein Alessio Romagnoli, hevder Football Italia.

Atletico Madrid forbereder en overgang for Valencia-midtbanespiller Geoffrey Kondogbia, skriver Le10Sport.

Ifølge The Sun er DR Kongo interessert i at Manchester United sin høyreback Aaron Wan Bissaka skal spille landslagsfotball for det afrikanske landet i stedet for England. Høyrebacken kan spille for både Kongo og England. I 2015 spilte han en kamp for Kongo sitt U20-landslag, mens han i 2018 og 2019 spilte for England U20 OG U21-landslag.