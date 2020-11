Lørdagens Premier League-rykter

Ryddesjau i Barcelona og nye rykter rundt Manchester United i lørdagens ryktespalter.

Chelsea-trioen Olivier Giroud, Emerson Palmieri og Marcos Alonso skal alle være ønsket av Antonio Conte i Inter, det melder Football Italia.

Arsenal er interessert i å kjøpe Dominik Szoboszlai fra Red Bull Salzburg, det bekrefter ungarerens agent til Index.

Det er mange rykter rundt Manchester United både på spiller- og trenersiden om dagen. Ifølge AS skal både Manchester United og Real Madrid være ute etter å signere den norske superspissen Erling Braut Haaland i 2022.

Les også: Solskjær trygg på suksess: - Hvorfor skal jeg ikke være det?

Som om ikke det var nok skal Barcelona ønske å selge unna spillere så fort som mulig. Allerede i januar ønsker de å selge fem mann, ifølge Mundo Deportivo. Ousmane Dembele er fremdeles en aktuell mann for Manchester United når overgangsvinduet igjen åpner i januar, det får Nettavisen bekreftet at kilder tett på franskmannen. Også Mundo Deportivo rapporterer at Old Trafford-klubben er ute etter franskmannen.

Martin Braithwaite, Carles Alena, Junior Firpo og Samuel Umtiti er de andre spillerne som kan forsvinne.

ESPN meler at i tillegg til Mauricio Pochettino er tyske Julian Nagelsmann en aktuell kandidat til å erstatte Ole Gunnar Solskjær i Manchester United om nordmannen skulle få sparken.

Ifølge Daily Mail er Slaven Bilic svært nære å få sparken i West Brom. Kroaten skal være misfornøyd med jobben som er gjort med spillerkjøp før sesongen, samtidig har resultatene vært svake i sesonginnledningen.

Flere av Europas største klubber følger nøye med Mönchengladbach-duoen Marcus Thuram og Alassane Plea, skriver Bild. Manchester City, Barcelona og Juventus skal være blant klubbene som vurderer angrepsspillerne.

Ifølge El Confidencial forlot Sergio Reguillon Real Madrid til fordel for Tottenham på grunn av en krangel med Zinedine Zidanes sønn Luca Zidane. Venstrebacken skal ha blitt sendt på dør på grunn av en dårlig forhold med manageren og ikke på grunn av mangel på kvalitet, hevdes det videre.