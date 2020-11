Lørdagens Premier League-rykter

En stjernespiss innrømmer interesse fra Manchester United. En annen tidligere helt på Old Trafford blir ikke diskutert.

Cristiano Ronaldo (35) er blitt satt i forbindelse med Manchester United og en mulig retur til gamleklubben den siste tida. Manchester Evening News melder derimot at Ronaldo ikke er et tema i korridorene til United nå.

En annen portugiser skal likevel være på notatblokka til de røde djevlene. Det dreier seg om Braga-midtstopperen David Carmo (21). Manchester United ønsker seg nemlig en venstrebeint forsterkning til midtforsvaret sitt, hevder ESPN.

En annen midtstopper som angivelig skal være i søkelyset til Ole Gunnar Solskjær og kompani er Borussia Dortmunds franskmann Dan-Axel Zagadou (21). Dette påstår i alle fall det italienske nettstedet Calciomercato.

Stjernespiss Raúl Jiménez (29) avslører at Manchester United var en av klubbene som forsøkte å hente ham fra Wolverhampton i sommervinduet. Det siteres Mexico-profilen på av den spanskspråklige amerikanske TV-kanalen TUDN.

Den franske landslagssjefen Didier Deschamps sier ifølge Daily Mirror at Paul Pogba (27) er blitt «mentalt påvirket» av en tilværelse i Manchester United «som ikke er positiv».

Liverpool fortsetter også midtstopperjakten. Klubben forbereder et bud på den portugisiske Olympiakos-spilleren Rúben Semedo (26), melder TV-kanalen Sic Notícias i Semedos hjemland.

Noen steinkast lenger mot nordvest har Everton tatt store positive steg i høst, blant annet etter å ha hentet inn James Rodríguez (29) fra Real Madrid.

Nå ønsker Everton-manager Carlo Ancelotti å hente enda en stjernespiller fra gamleklubben, skal vi tro franske Le 10 Sport. Midtbanespilleren Isco (28) skal nemlig være nestemann på ønskelista til Ancelotti.

Tyrkiske Asist Analiz melder at Everton-spiss Cenk Tosun (29) foreløpig ikke vurderer en retur til Besiktas. Situasjonen kan angivelig endre seg dersom The Toffees henter inn en ny angriper.

Den unge Manchester City-stopperen Eric García (19) fortsetter å unngå spørsmål om han er på vei tilbake til moderklubben Barcelona. Det rapporterer El Mundo. Garcia sier at han er under kontrakt med City, og er takknemlig for sjansen han har fått hos de lyseblå.

19-åringens avtale på Etihad Stadium løper ut allerede neste sommer, og García avslo en forlengelse med City tidligere i år.

Den ferske Arsenal-stopperen Gabriel Magalhães (22) sier i et videointervju med Arsenals nettsted at han aldri var i tvil da The Gunners tok kontakt i sommer. 1. september skrev brasilianeren under på en femårsavtale med klubben. Han ble også koblet til ligarivalen Manchester United i ukene før overgangen fra Lille.

