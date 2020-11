Lørdagens Premier League-rykter

Lionel Messi kobles stadig med en gjenforening med Guardiola, men Ronald Koeman har sagt sitt.

Vi skal nok høre mer om Messi, Barcelona og Manchester City i tiden som kommer. Goal melder nå at Koeman er overbevist om at Messi ønsker å bli i Barcelona, og skal ikke være interessert i å diskutere temaet med noen.

Arsenal skal være i gang med å undersøke mulighetene for å signere den ungarske midtbanespilleren Dominik Szoboszlai (20) fra RB Salzburg. Talentet skal ha en utkjøpsklausul på 23 millioner euro, hevder Mirror.

Samtidig må klubben forholde seg til Willian, som ikke har vært en enorm suksess på Emirates så langt. Nylig dro brasilianeren på tur til Dubai, noe som ikke skal ha falt i god jord hos Arsenal-ledelsen. Nå skriver The Sun at problemet er håndtert internt, og Mikel Arteta skal anse det som et problem som hører fortiden til.

I fortiden hadde også Jürgen Klopp en anseelig forsvarsrekke å stable på beina, men slik er det ikke i dag. Til tross for dette, mener Goal å vite at tyskeren ikke har fått klar beskjed fra ledelsen om det blir aktuelt å hente inn en ny stopper i januar.

Liverpool Echo siterer dog Sempre Milan på at det skal ha vært interesse for Ajax-forsvareren, Perr Schuurs, som også skal ha interesse fra AC Milan. 20-åringen skal ha en prislapp på drøye 27,7 millioner pund, skriver avisen.

Vi holder oss i Liverpool, men tar turen til den blå siden av byen. Der skal Carlo Ancelotti gjort det klart at han ikke ønsker å signere to av sine tidligere spillere, Sami Khedira og Isco, til Everton. Det er Liverpool Echo som melder dette.

Sport1 siterer Alf-Inge Haaland på at Erling Braut Haaland synes Premier League virker lokkende, men at fokuset hans enn så lenge er på å vinne trofeer med Borussia Dortmund.

