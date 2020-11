Lørdagens Premier League-rykter

Bayern München-stjerne nærmer seg forhandlinger med Chelsea, mens Mikel Arteta ønsker seg Isco allerede i januar.

Tidligere Newcastle-spiller Florian Thauvin skal være aktuell for en overgang til AC Milan, melder Sport Mediaset. 27-åringens kontrakt med Marseille går ut sommeren 2021.

Fulham-målvakten Marcus Bettinelli har tiltrukket seg interesse fra flere Premier League-klubber. Det skriver Daily Mail. 28-åringen skal ha imponert stort på utlån til Middlesbrough denne sesongen.

Les også: Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold reagerer: - Det er urettferdig!

Ifølge Mundo Deportivo ønsker Real Betis å signere Carles Aleñá på lån fra Barcelona. Spanjolen var på utlån til nettopp Betis i den andre halvdelen av 2019-20-sesongen.



Matej Vydra skal ønske seg bort fra Burnley på grunn av et ønske om mer spilletid. Det skriver LancsLive. Spissen ankom klubben i 2018, men har slitt med å finne en plass i startelleveren grunnet tøff konkurranse fra spillere som Chris Wood, Ashley Barnes og Jay Rodriguez.

Anderlechts Marco Kana skal av flere ha blitt kalt den neste Vincent Kompany. Nå skal stoppertalentet gått ut og sagt til Walfoot, gjengitt av Liverpool Echo, at han foretrekker en overgang til Liverpool. Southampton er en av klubbene som angivelig har vist stor interesse for 18-åringen.

Les også: Gregersen kan være tapt for Molde etter ny solid Europa League-opptreden: - De er i dialog nå

Ifølge Daily Express følger Manchester United med på det argentinske stortalentet Thiago Almada før overgangsvinduet i januar åpner. 19-åringen blir angivelig sett på som et alternativ til Jadon Sancho.

Sport Bild melder at David Alabas agent, Pini Zahavi, har fortalt at de planlegger å begynne forhandlinger med Chelsea. Alabas kontrakt med Bayern München går ut sommeren 2021, og andre storklubber som Real Madrid, Juventus og PSG skal også følge tett med på østerrikeren.



I Arsenal ser det ut til at Mikel Arteta har sett seg ut Real Madrid-spiller Isco, og ifølge Daily Star planlegger The Gunners-manageren å gjøre et fremstøt allerede i januar. 28-åringens kontrakt med det spanske hovedstadslaget går ut sommeren 2022.

Reklame Her får du oversikt over alle salgene