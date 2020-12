Lørdagens Premier League-rykter

Manchester-klubbene jakter forsterkninger, Tottenham-profil ønsker seg bort og Neymar planlegger hvordan han skal lokke Messi til PSG.

Ifølge TuttomercatoWeb er Aston Villas midtbaneanker Douglas Luiz aktuell for en overgang til den italienske storklubben Juventus.

En som også kan forlate Premier League til fordel for Serie A er Chelseas midtbanetalent Billy Gilmour. Ifølge Il Corriere del Mezzogiorno vurderer Napoli å legge et lånetilbud på bordet for å få 19-åringen til klubben ut sesongen.

Manchester Evening News melder at Gremios stortalent Diego Rosa er nær å signere for Manchester City. Prisen for 18-åringen ligger angivelig på 5,2 millioner pund, men kan stige opp til 23 millioner pund med diverse klausuler.

Byrival Manchester United skal være på jakt etter offensive forsterkninger, og ifølge The Sun vurderer rødtrøyene Leicesters Harvey Barnes.

Mundo Deportivo hevder derimot at United har tatt kontakt med representanter i Barcelona, om en mulig overgang i januar for den franske stjernen Ousmane Dembele.

En tredje midtbanespiller som kobles til den rød delen av Manchester er brasilianeren Gustavo Assuncão. Den spanske avisen AS skriver dog at klubber som Everton, Wolverhampton, Sevilla og Nice også er interessert i 20-åringen, som til daglig holder til i den portugisiske klubben Famalicão.

I Barcelona er det flere som ser ut til å ha en usikker fremtid, og det er ingen hemmelighet at Lionel Messi er én av dem som kan være inne i sin siste sesong i klubben. ESPN skriver at Neymar og sportsdirektøren i PSG diskuterer hvordan de skal klare å lokke til seg den argentinske stjernen neste sommer.

Den franske storklubben kan imidlertid få tøff kamp av Manchester City, som fortsatt blir sterkt koblet til 33-åringen.

Danny Ings har siden forrige sesong storspilt i Southampton, noe som har ført til at 28-åringen har blitt koblet til flere større klubber. Nå oppfordrer The Saints-manager Ralph Hasenhuttl, ifølge Sky Sports, angrepsspilleren på det sterkeste å forlenge kontrakten, som i skrivende stund går ut om 18 måneder.

I Tottenham kan midtbanespiller Harry Winks være på vei vekk fra klubben. The Mirror melder at 24-åringen er frustrert over tilværelsen med lite spilletid, og at han kan komme til å reise allerede i januar, for å øke sjansen for å komme inn på Englands EM-lag i 2021.

