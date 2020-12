Lørdagens Premier League-rykter

Det nærmer seg januarvinduet, og klubbene står ikke stille.

Daily Mail mener å vite at Atletico Madrid er interessert i å hente Arsenals Ainsley Maitland-Niles på lån i januar.

Vi holder oss i London:

Football London melder samtidig at den spanske storklubben ønsker å forsterke med Marcos Alonso, som heller ikke har funnet seg en klar plass i Frank Lampards førsteellever på Stamford Bridge.

Hakan Calhanoglu har i lengre tid vært koblet med en overgang til Manchester United, men nå skal AC Milan-trener, Stefano Pioli, ha bestemt seg for å beholde midtbanespilleren. Samtaler om en ny kontrakt skal være underveis, skriver Goal.

29 år gamle Marten de Roon skal være på blokka til Manchester City og Tottenham, skriver 90min. Det er ikke spesifisert om Atalanta-spilleren vil være tilgjengelig for en overgang allerede i januar.

Over julen dukket det opp noen oppsiktsvekkende påstander om at Barcelona ønsket å hente Shkodran Mustafi fra Arsenal ved neste anledning, men nå rapporterer Mundo Deportivo at klubben har distansert seg fra disse ryktene.

Det kan virke som det går mot drakamp i Premier League om stortalentet Moises Caicedo. Manchester United skal tidligere ha vært i samtaler med stortalentet, men nå meldes det fra ecuadoriansk presse at Chelsea også har kastet seg inn i kampen om 19-åringen.

