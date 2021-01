Lørdagens Premier League-rykter

Januarvinduets første store signering skal ifølge franske medier bli en realitet allerede i dag, lørdag 2. januar.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær uttalte fredag kveld at Amad Diallo snart ankommer Old Trafford, etter at alt papirarbeid tilknyttet overgangen skal være i orden.

- Vi er veldig glade for at han kommer, han har vist noen ganger sine kvaliteter, men selvsagt må han lære seg å spille i England fordi det er en annen type fotball. Vi skal gi han tid til å utvikle seg, sa Solskjær om unggutten ifølge goal.com. 18-åringen blir hentet fra Atalanta.

Philippe Coutinho har blitt skadet igjen, noe som er dårlig nytt for hans tidligere klubb Liverpool. Ifølge The Star skal Barcelona betale Liverpool 18 millioner pund når Coutinho har spilt 100 kamper for den spanske storklubben. Brasilianeren må nå belage seg på flere måneder på sidelinjen, noe som betyr at Liverpool må vente på å få de ekstra pengene fra Barca.

Les også: Pogbas gest til Luke Shaw vekker oppsikt: - Det ser ikke bra ut

Mauricio Pochettino kommer til å bli bekreftet som PSG sin nye manager i løpet av dagen i dag, melder L'Equipe. Den tidligere Tottenham-manageren skal ha ankommet Paris etter å ha tilbragt nyttårsaften i London, og kommer ifølge den franske avisen til lede sin første trening som PSG-manager søndag.

Juventus skal være på vei til å hente den erfarne spissen Fernando Llorente, skriver Tuttosport. Spanjolen har spilt for Juve tidligere, men forlot klubben i 2015. Llorente sliter nå med spilletiden i Napoli, og Juve-trener Andrea Pirlo skal være interessert i den spanske spissen siden han er på jakt etter en målscorer.

Real Madrid skal være nære å signere David Alaba, hevder Marca. Bayern München-spillerens kontrakt går ut til sommeren, og den spanske avisen skriver at østerrikeren kommer til å skrive under på en fireårsavtale med Madrid og ankommer klubben i sommer.

Les også: Nytt bud på Moldes Stian Gregersen

Ifølge det franske mediet Ouest France har Angers-spiss Stephane Bahoken skapt stor interesse fra flere Premier League-klubber. Det skal for øyeblikket ikke være noen konkrete bud på spissen, men Wolves skal angivelig være interessert i Bahoken.

Liverpool skal ha snudd når det kommer til Xherdan Shaqiri, og ifølge Liverpool Echo vil klubben ikke tillate han å forlate Merseyside-klubben i januar.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson skal ha uttalt at han ikke er bekymret over spekulasjonene rundt stjernespilleren Wilfried Zaha sin fremtid. Ifølge Daily Mail skal AC Milan og PSG være ute etter den ettertraktede vingen.

Borussia Dortmund skal være interessert i å hente Manchester City sin 18 år gamle nederlandske ving Jayden Braaf, hevder Bild.

Arsenals engelske forsvarsspiller Rob Holding skal være nærme å bli enig med klubben om en ny langtidskontrakt, skriver The Telegraph.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars