Lørdagens Premier League-rykter

Liverpool ønsker seg stopperkjempe, og Maurcio Pochettino skal ønske seg Manchester City-legende.

På sin pressekonferanse fredag bekreftet Ole Gunnar Solskjær at Sergio Romero og Marcos Rojo ikke vil få fornyet sine kontrakter som utløper denne sommeren. Han kunne også legge til at klubben aktivt søker etter kjøpere for spillerne, at at Odion Ighalo heller ikke får fornyet kontrakt.

Han kommenterte også følgende om klubbens nyeste signering, Amad Diallo:

- Han er en spennende spiller, med mange ferdigheter som jeg ser frem til å utvikle. Han har en god mulighet til å gjøre det bra her i klubben, men det er viktig at vi gir han tid til å tilpasse seg. Vi får se om han starter med å spille kamper for U23-laget, eller om han ser klar ut til å gå rett inn på førstelaget.

I Daily Star kan man lese at Liverpool håper å sikre seg Real Madrid-stjerne, Sergio Ramos, gratis etter sesongslutt. Midstopperen har også tidligere vært nevnt i forbindelse med Jürgen Klopps lag.

Spanske Mundo Deportivo skriver at Tottenham ønsker å signere brasilianske Eder Militao fra Real Madrid. 22-åringen blir neppe billig, uten at en pris nevnes. AS legger til at Valencia har forhørt seg om Harry Winks, men at de ikke er villige til å betale det Daniel Levy krever for spilleren.

Fredag kunne vi lese at Roma-trener, Paulo Fonseca, ønsket å signere Evertons Bernard. Ettersom Everton denne sesongen har svenske Robin Olson på lån fra nettopp Roma, ble det spekulert i en byttehandel mellom klubbene. Det benektet Carlo Ancelotti for.

- Vi ønsker å beholde Olsen, vi kommer til å snakke med Roma. Bernard er vår spiller, vi forhandler ikke om han med klubben.

Italianeren la også til at han var imponert over Moise Keanes form i Paris Saint-Germain, og at Lucas Digne snart ville undertegne en kontraktforlengelse.

London Evening Standard skriver at Oliver Giroud kan havne i West Ham allerede i januar, ettersom franskmannen kan forlate Chelsea gratis ved sesongslutt. AC Milan skal tidligere vært interessert i å hente Giroud, men nå skal West Ham altså ha bestemt seg for å gjøre et fremstøt, skriver avisen.

Sergio Aguero har også bare seks måneder igjen av sin kontrakt med Manchester City, og dermed spekuleres det i fremtiden til den argentinske målmaskinen. Mirror skriver at Mauricio Pochettino ønsker å hente 32-åringen med seg til Paris-Saint Germain.

Mye tyder på at Mesut Özil er ferdig i Arsenal, og Mikel Arteta bekreftet på fredag at han ikke vet hva som venter for spilleren.

- Nå kan han åpenbart forhandle med andre klubber, og vi skal snakke internt og med han og agenten hans for å finne den beste løsningen for alle.

Mye tyder på at Fenerbache blir destinasjonen til playmakeren, men The Guardian skriver at Arsenal ikke er interessert i å betale deler av den (høye) lønna spilleren hever.

