Lørdagens Premier League-rykter

Flere klubber skal prøve å lande låneavtaler med spillere.

Joshua King ble med Bournemouth ned en divisjon etter den skuffende fjorårssesongen, og nå bekrefter manageren, Jason Tindall, at han forventer at nordmannen blir værende på Vitality Stadium i januar.

- Han fortalte meg at han blir her til sesongslutt. Det er gode nyheter, og jeg er sikker på at King ønsker å gjøre det så bra som mulig for oss mellom nå og sesongslutt, siteres manageren på av Sky Sports.

Samme kanal mener å vite at hvis Deli Alli skal få sin (angivelig) ønskede overgang til Paris Saint-Germain denne måneden, så er midtbanespilleren nødt til å levere inn et overgangsønske til Tottenham.

Det spekuleres i om at en avtale kan løses ved lån ut denne sesongen, for å så gjøre avtalen permanent til sommeren.

Liverpools forsvarsproblemer ser ikke ut til å avta med det første, og nå mener ESPN å vite at klubben prøver å sikre seg Aaron Long (28) på lån fra New York Red Bulls. Long har også landslagserfaring med USA.

Jürgen Klopp skal tidligere ha gjort det klart at han anser Kylian Mbappe som en prioritet for Liverpool, men nå melder Marca at Real Madrid også har kastet seg inn i kampen om verdensmesteren. Undertegnede tipper dette ikke er siste gang vi leser om akkurat dette.

Anerkjente Bild i Tyskland skriver at Demarai Gray har blitt enig med Bayern Leverkusen om sine personlige betingelser, men at Leicester stadig forhandler om prisen for 24-åringen.

Goal mener å vite at Manchester City snart kan annonsere at de har signert Fluminense-talentene, Kayky og Metinho. De brasilianske 17-åringene skal koste klubben rundt ni millioner pund, skriver nettstedet.

Manchester Evening News legger til at Pep Guardiola ikke skal være interessert i å hente David Alaba fra Bayern München - hverken i januar eller til sommeren.

Ikke alltid treffsikre The Sun skriver at Southampton jobber iherdig for å sikre seg Arsenals Aisnley Maitland-Niles på lån fra London-klubben før januarvinduet stenger.

