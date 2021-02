Lørdagens Premier League-rykter

Kampen om å signere Erling Braut Haaland ser i aller høyeste grad ut til å være i gang.

Manchester City tror at de kan lokke Erling Braut Haaland til klubben ved å vinne Premier League denne sesongen, og at han da skal velge City foran Chelsea, som også skal være ute etter nordmannen, hevder Daily Star.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær skal ha foreslått for Paul Pogba at han burde signere ny kontrakt med klubben, melder The Guardian. Franskmannens kontrakt går ut sommeren 2022.

Chelsea vil prøve å slå Real Madrid i kampen om å signere Bayern Münchens David Alaba, skriver The Guardian. Østerrikeren forventes å forlate den tyske storklubben når kontrakten hans går ut til sommeren.

Ole Gunnar Solskjær skal være interessert i å signere den 21 år gamle høyrebacken Max Aarons fra Norwich når overgangsvinduet åpner opp igjen, hevder Express.

Nordmannen kan få konkurranse om Aarons signatur fra Tottenham, melder Eurosport. Spurs skal se på Aarons som en potensiell erstatter for Serge Aurier.

Jose Mourinho har fått mye kritikk den siste tiden etter dårlige resultater, men Tottenham-manageren skal ikke være i umiddelbar fare for å miste jobben, hevder The Telegraph.

Chelsea skal være interessert i å hente tilbake Eden Hazard fra Real Madrid til sommeren, hevder spanske Defensa Central. Belgierens opphold i Real Madrid har ikke gått spesielt bra så langt, og klubbens rekordsignering har stort sett slitt mer med skader enn han har imponert ute på banen.

Leicester skal være i samtaler med Youri Tielemans om en ny kontrakt, melder Daily Mail.

Tidligere Argentina og Chile-manager Jorge Sampaoli kan være mannen som tar over trenerjobben i Marseille, skriver franske Le10Sport. Marseille kvittet seg med Andre Villas-Boas tidligere i uken.

