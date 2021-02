Lørdagens Premier League-rykter

Tidligere Chelsea-ikon skal ha funnet seg ny klubb.

Liverpool skal anse Florian Neuhaus (23) som en potensiell erstatter for Georginio Wijnaldum - som enda ikke har kommet til enighet med klubben om en kontraktforlengelse.

Kicker skriver ingenting om hvor mye Borussia Monchengladbach-spilleren vil koste.

The Sun legger til at Jürgen Klopp også fort kan gjøre et fremstøt mot Udineses Rodrigo de Paul, i en avtale de hevder vil koste Liverpool gode 30 millioner pund.

Folarin Balgoun (19) skal være ønsket av flere storklubber i Europa, og London Evening Standard skriver at Arsenal gjør alt i sin makt for å overbevise stortalentet om å signere en ny kontrakt med dem.

Jadon Sancho var sommerens store overgangssaga, og det endte som kjent med at han ble værende i Borussia Dortmund. Nå skriver Eurosport at det mest sannsynlige er at lynvingen spiller et annet sted neste sesong, og at de gulkledde neppe vil få inn så mye som de 100 millionene de skal ha krevd av Manchester United før sesongen.

Lucas Digne (27) skal ha signert en kontraktforlengelse med Everton, skriver Sky Sports.

Diego Costa nærmer seg en overgang til Brasil og Palmeiras, skriver Sky Sports. 32-åringen ble fristilt fra sin kontrakt med Atletico Madrid i januar, og skal siden ha vært i samtaler med klubber i Tyrkia, Qatar og Saudi Arabia.

