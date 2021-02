Lørdagens Premier League-rykter

Salg kan bli nødvendig for Borussia Dortmund, men Chelseas nye manager får neppe napp hos førstevalget på ønskelista.

Borussia Dortmund-leder Hans Joachim Watzke innrømmer overfor den tyske avisa Handelsblatt at klubben kan bli nødt til å selge en spiller. De økonomiske konsekvensene av pandemien skal være årsaken til dette.

Erling Braut Haaland (20) er, ifølge hyppige rapporter i en rekke utenlandske medier, svært ønsket blant en rekke av de største Premier League-klubbene. Talksport mener dog å vite at Haaland trolig blir i bundesligaklubben også neste sesong.

Mer sannsynlig er det da kanskje at Dortmund selger den jevngamle engelskmannen Jadon Sancho (20), hvis de virkelig trenger å huke inn store summer på overgangsmarkedet.

Chelsea-manager Thomas Tuchel har fått grønt lys av klubbeier Roman Abramovitsj til gå for et innkjøp av Haaland, skal vi tro Bild og The Sun. Men Tuchels gamleklubb Borussia Dortmund stiller seg tvilende til om den norske superspissen ender opp på Stamford Bridge.

Manchester Uniteds midtstopperjakt fortsetter tilsynelatende i det uendelige. Og mot slutten av denne uka er det Villarreals Pau Torres (24) som trekkes fram i forbindelsene med de røde djevlene.

Eurosport rapporterer at Torres ser ut til å bli foretrukket av United, siden den spanske 24-åringen trolig blir betydelig billigere enn Sevillas franske stopperkomet Jules Kondé (22).

Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær vil dessuten bruke åttedelsfinalene i Europa League mot Milan til å finsikte stjernen Hakan Calhnaoglu (27), hevder Daily Express.

Spekulasjoner om et klubbskifte for Tottenham-kaptein og stjernespiss Harry Kane (27) har tiltatt med den dårlige sesongen de liljehvite har hatt. PSG og gamletrener Mauricio Pochettino er blitt nevnt, men Telegraph melder at Kane blir værende i alle fall et år til.

Samtidig mener Bild å vite at RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann kan være interessert i å overta som manager for Tottenham. Det forutsetter selvfølgelig at Spurs velger å kvitte seg med José Mourinho.

David Alaba (28) har informert Bayern München om at han forlater dem til sommeren. Et ønske østerrikeren har for sin neste arbeidsgiver er at han blir brukt sentralt på midtbanen framfor i forsvaret, skriver Le Parisien. Real Madrid, Liverpool, Chelsea og Manchester United skal være blant de interesserte klubbene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier klubben ikke trenger store fornyelser i spillerstallen i sommer. Ifølge Tribal Football påpeker tyskeren likevel at det blir nødvendig å gjøre små justeringer. Klopp poengterer at skadeproblemene Liverpool har opplevd denne sesongen knapt nok har tillatt dem å spille med alle tilgjengelig.

Manchester City-stjernen Ilkay Gündogan (30) sier til Sky Sports at byrivalen Manchester United forsøkte å hente ham fra Borussia Dortmund to eller tre år før han havnet i stallen til City.

