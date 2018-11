Lorentzen slet på japansk utendørsbane, utenfor topp ti på 500 meter

OL-mester Håvard Holmefjord Lorentzen var ikke i nærheten av en ny 500-meterseier i verdenscupen fredag. Han havnet helt nede på 11.-plass i japanske Tomakomai.

Bergenseren fikk det ikke til å sitte i sitt aller første verdenscupløp på utendørsis. Han ble stående litt igjen da startskuddet gikk, og dermed havnet han raskt bakpå. Lorentzen trøblet også i svingen og måtte innse at han ikke hadde dagen.

26-åringen var i mål på tiden 35,95. Det skilte 50/100 sekund opp til Tatsuya Shinhama, som tok en populær hjemmeseier. Yuma Murakami sørget for at det ble dobbelt japansk. Det var åtte hundredeler mellom de to lagkameratene.

Jan Smeekens fra Nederland tok den siste pallplassen med 35,58.

Lenge siden sist

En plass utenfor topp ti er uvant kost for Lorentzen. I ti strake individuelle verdenscupløp på 500 og 1000 meter hadde han ikke vært dårligere enn nummer fire. Fredagens resultat er hans svakeste siden 11.- og 12.-plassene på kortdistansen i Salt Lake City i desember i fjor.

– Dette var en seriøs vekker. Dette liker ikke Håvard Holmefjord Lorentzen, sa NRKs skøyteekspert Even Wetten da han kommenterte sendingen fra Japan.

Forrige uke slo Lorentzen umiddelbart til med seier på sesongens første 500 meter i japanske Obihiro. Det var hans femte individuelle triumf i verdenscupen. Fire av dem har kommet på 500 meter, som også var distansen han tok OL-gull på i februar.

Nye sjanser

Lørdag og søndag prøver han igjen i jakten på nye seirer når nok en 500 meter og 1000 meter står på Tomakomai-programmet.

Bjørn Magnussen stilte også på 500-meteren fredag. Han gikk i første par og havnet på 14.-plass med tiden 36,07.

På kvinnesiden gikk Hege Bøkko inn til en 16.-plass. Det gjorde hun med 39,80. Løpet ble vunnet av hjemmefavoritten Nao Kodaira.

Tidligere fredag var Henrik Fagerli Rukke tredje raskest med 36,33 på kortdistansen i B-gruppen. Johann Jørgen Sæves ble nummer sju. Martine Ripsrud ble nest sist i kvinnenes B-løp med sin 15.-plass og tiden 41,23.

