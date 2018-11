Lorentzen vant verdenscupåpningen på 500 meter

TRIO: Norge med Sverre Lunde Pedersen t.h., Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen t.v. gikk inn til tredjeplass under i lagkonkurransen da verdenscupen åpnet i Japan fredag. Her er den norske trioen i aksjon i Gangneung Oval under vinter-OL i Pyeongchang tidligere i år.