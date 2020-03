Tirsdag kan bli en skjebnedag for europeisk fotball. Norges Fotballforbund mener et utsatt EM er åpenbart. Rammene for Uefa-konferansen er uklare.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Vår innstilling er at EM må utsettes ja, slik situasjonen er nå med Norge som nærmeste referanse. Dette møtet er nok ikke lagt opp som en avstemning, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB med henvisning til Uefas videokonferanse. – Vi tror det går mot et helt års utsettelse. Norge er klar for semifinale i Uefas nasjonsliga mot Serbia. Den skulle vært spilt 26. mars, men er utsatt. – Hvis vi får en topp og nedskalering av denne viruskrisen i løpet av de nærmeste månedene, så vil det være mulig å gjennomføre disse kampene på høsten. Men det er mye vanskeligere å spekulere i enn et fastlagt mesterskap som dekker fire uker, sier Bjerketvedt. Slår Norge Serbia og så enten Israel eller Skottland, gir det norsk EM-plass for første gang siden 2000. Helt uklart Tirsdag vil Det europeiske fotballforbundet (Uefa) holde en telefonkonferanse. Der skal Uefa-ledelsen, de 55 medlemslandene i organisasjonen og representanter for spillerne og klubber delta. Også rundt denne er det flere løse tråder. – Vi har ikke fått den endelige invitasjonen til dette, og vi vet ikke når på dagen det skal starte. «Midt på dagen» er nevnt, sier Bjerketvedt. I etterkant av konferansen kommer Uefa-styret til å ha et møte. Der vil det trolig fattes beslutninger rundt det planlagte EM-sluttspillet for menn til sommeren, kvalifiseringskamper for det samme mesterskapet og Champions League og europaligaen. Stadig flere tar til orde for at EM flyttes til neste sommer. Det vil igjen i så fall trolig gjøre at kvinne-EM 2021 må spilles ett år senere enn oppsatt. (©NTB)

Reklame Sjekk hvor lav boligrente du kan få